落語家の三遊亭鳳楽さんが亡くなりました。79歳で、老衰でした。鳳楽さんは大師匠の大名跡「三遊亭圓生」襲名の一歩手前まで行き、そして「圓生」に翻弄（ほんろう）さ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

三遊亭鳳楽 さん（2021年10月撮影）私が落語を担当したのは、六代目三遊亭圓生さんによる「落語協会」脱退騒動が起こり、圓生一門が「落語三遊協会」として活動を始めた直後でした。 楽松を名乗っていた鳳楽さんは、NHK新人落語コンクール最優秀賞、にっかん飛切落語会奨励賞を受賞した期待の二つ目。

五代目三遊亭圓楽さんの総領弟子でしたが、圓楽さんの師匠の圓生さんに気に入られ、楽松の名も六代目の本名・山崎松尾から一字をもらったものでした。1979年9月の鳳楽さんの真打昇進披露宴を取材しましたが、圓楽さんとともに並ぶはずの圓生さんはいませんでした。 披露宴の6日前に高座中に倒れ、急死したのです。 未亡人の意向で、圓生の名跡は「止め名」（襲名させない名跡）となった時期もありましたが、2009年に亡くなった五代目圓楽さんは生前、「圓楽を楽太郎に継がせ、その後に圓生を鳳楽に襲名させる」と話し、鳳楽さんにも伝えていました。

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鳳楽さんも圓生さんが残した「圓生百席」全演目の挑戦を始め、圓生さんの三十三回忌の11年に「圓生」を襲名する準備を進めようとした時に、「待った」がかかりました。 圓生さんの弟子の三遊亭圓窓さん、三遊亭円丈さんが「孫弟子ではなく、直弟子が継ぐべき」などと名乗りを上げ、三つどもえの争いとなり、マスコミでも大きな話題となりました。 しかし、その頃から鳳楽さんは「襲名」から一歩引くようになりました。 襲名は周囲の賛同を得て行うもので、競い合うものではない。

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本命だった鳳楽さんなりの「意地」だったのでしょう。 圓生さんが落語協会を脱退しなければ、鳳楽さんは寄席に出演し続け、1972年に一緒に二つ目になった、後の人間国宝の五街道雲助さん、文化功労者の柳家さん喬さんとしのぎを削っていたでしょう。 そして、襲名していたら、どんな「七代目三遊亭圓生」になっていたのでしょうか。2015年に師匠の引退後から務めていた五代目圓楽一門会の会長を退任し、23年には高座からも身を引き、静岡市に住まいを移しました。

目の前に見えていた「圓生襲名」がなくなったことが、鳳楽さんから落語を続ける「気力」まで失わせたのかもしれません。 【林尚之】