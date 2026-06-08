三谷産業、情報セキュリティ格付け「AAAis」を継続取得 災害対策の実効性も高評価

三谷産業株式会社のアウトソーシングサービスが、日本セキュリティ格付機構から情報セキュリティ格付け最高位の「AAAis」を継続して付与された。マネジメント成熟度とセキュリティ管理策強度の高さに加え、能登半島地震でも安定稼働を継続した災害対策が評価された。データセンターの耐震性や訓練の実効性、カーボンニュートラル対応なども総合的に高く評価されている。

三谷産業 株式会社は、 情報セキュリティ格付機構 から最高位の「AAAis」を継続して取得しました。 同社は昭和3年の創業以来、情報システム関連事業としてクラウドやホスティング、データ保管サービスを提供しており、2010年から継続的に格付けを維持しています。

今回の更新審査では、マネジメントの成熟度とセキュリティ管理策の強度が極めて高い水準にあると評価されました。 また、2024年の能登半島地震では同社のデータセンターが強い揺れに見舞われましたが、サービスに影響はなく安定稼働が確認され、災害対策の実効性も高く評価されています。 マネジメント面では、全社的な統制に加え、アウトソーシング事業専任のISMS推進組織が機能しており、情報セキュリティ規程の整備やリスクアセスメント、アクセス管理、インシデント対応などで高いレベルの統制が図られています。

現場部門では、顧客資産保護のための情報収集強化や動画教育の導入など、実務に即した対策が推進されています。 セキュリティ管理策では、高水準の指針に準拠したデータセンター内で、セキュリティ区画の管理や入退管理、外部媒体への記録制限、特権ID管理などが徹底され、記憶媒体の廃棄も専用ツールを用いてデータセンター内で安全に行うなど、脅威への対応が図られています。 災害対策については、地震や台風、洪水などを想定した対応策を経済産業省ガイドラインや日本データセンター協会のスタンダードに基づき策定・見直ししています。

データセンターは免振構造で最大震度7に耐え、海抜100mの堅固な地盤に立地し、水害リスクが低くなっています。 非常時の設備点検リストを全員で共有し、年に2回は実際に電源を落として非常用電源への切替えを本番同様に訓練しています。 大規模災害時には経営陣と現場が連携して人員再配置を迅速に行い、サービスの継続性を維持した実績があります。 また、利用者のカーボンニュートラル意向に対応して再生可能エネルギー電力の選択肢を提供し、仮想基盤技術の活用によりコスト増加リスクを抑えつつサービス継続性を高めています





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