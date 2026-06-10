三菱電機、フィンランドのVTT Technical Research Centre of Finlandと共同で開発したDOCシステムの基礎技術開発を完了

三菱電機は2026年6月9日、フィンランドのVTT Technical Research Centre of Finlandと共同で開発を進めてきた、海水を介し大気中からCO2を回収する『Direct Ocean Capture（以下、DOC）』システムの基礎技術開発を完了したと発表した。

三菱電機 は2026年6月9日、フィンランドのVTT Technical Research Centre of Finlandと共同で開発を進めてきた、海水を介し大気中からCO2を回収する『 Direct Ocean Capture （以下、 DOC ）』システムの基礎技術開発を完了したと発表した。

今後、新たな協業パートナーを募集し、開発したシステムおよび蓄積したデータをもとに社会実装に向けた実証を進める方針だ。 海洋CDR（Carbon Dioxide Removal：二酸化炭素除去）技術の一つであるDOCとは、大気と海洋間のCO2濃度差によって海洋がCO2を吸収するメカニズムに着目した手法のこと。 海水中の溶存無機炭素を回収してCO2濃度を低下させることで、大気中から海洋へのCO2吸収が促進され、大気中からCO2を除去できる仕組み。

海水中のCO2濃度は同体積比で大気中の約140倍であり、効率的なCO2の除去・回収手法としてDOCの実現が期待されているという。 三菱電機とVTTは、取水した海水に水素イオンを導入して海水の酸性度を一時的に上昇させることで、気体になったCO2を回収する『酸性化アプローチ（acid-DOC）』を採用。 CO2を固体（鉱物性炭酸塩）で回収する『塩基性化アプローチ（base-DOC）』と比較して、CO2の貯留だけでなく、合成燃料や工業原料への変換が容易であり、将来的なCO2利活用もしやすいメリットがあるという。

海水中に豊富に溶け込んでいる有価資源をCO2回収の過程で抽出する仕組みの開発も進めており、回収した資源のバリューチェーン構築を進め収益構造の多様化を目指す方針。 さらに、早期の社会実装に向け、海水淡水化プラントや発電所などの海水取水工程を持つ既存の大規模インフラに対し、統合が容易となる最適なシステム構成を重視した開発を進めている





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