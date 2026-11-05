三菱重工East、日本選手権で初戦敗退、バッテリーの活躍も8強ならず

三菱重工Eastは日本選手権2回戦で西濃運輸に敗れ、24年以来となる8強入りはならなかった。新人捕手印出太一と投手安達壮汰のバッテリー奮闘も及ばず、チームは初戦で姿を消した。

三菱重工East硬式野球部は、昨年に続き2大会ぶりの8強進出を目指して臨んだ 日本選手権 において、初戦の2回戦で敗退した。この結果を受け、2024年の大会で4強入りして以来のベストエイト入りを果たすことはできなかった。

新人捕手の挑戦と重要な打席

この試合で重要な役割を担ったのは、入社2年目となる印出太一選手である。印出選手は「8番・捕手」として先発出場を果たし、同期入社の左腕投手・安達壮汰選手を懸命にリードした。しかし、チームは勝ち越しを許した5回の途中、印出選手と安達選手はともに交代を余儀なくされた。

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1対1で迎えた5回1死一、二塁の状況では、打席には4番・野崎大地選手を迎えることになった。捕邪飛と四球が続いた後の第3打席、印出選手がポイントとして挙げたのはチェンジアップの存在だった。実際、2回先頭の第1打席では、チェンジアップでタイミングを外し、野崎選手を打ち取っていた実績を持っていた。

データ分析に基づく西濃運輸の対策

対する西濃運輸は、データに基づいた入念な対策を施してきたチームとして知られている。当然ながら、チェンジアップへの警戒度は非常に高くなっていたと推測される。印出選手が意図したチェンジアップを投げる機会は訪れず、カウントは2対2まで進んだ。

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6球目は、直前の5球目と同じく内角直球を要求した。しかし、わずかに高くなったボールを野崎選手が左前へ運んだ結果、決勝点を失った。この一連のプレーが、試合の行決を分ける重要な局面となった。

バッテリーの着実な進化と実績

日本選手権での2回戦敗退という結果は残ったものの、安達選手とともに着実な進化を遂げた一年であった。JABA大会や都市対抗予選を通してバッテリーを組み、都市対抗本大会の2回戦でHonda熊本と対戦した際には、5回無失点の好投をアシストした。

この好投により、両選手はコンビでの記念すべき2大大会初勝利を飾った。また、今秋の日本選手権関東代表決定戦でも、2試合で13回を1失点に封じ、2大会ぶりの本戦出場を勝ち取っている。この成績は、両選手の成長を如実に示している。

監督の期待と今後の展望

佐伯功監督は、この若手バッテリーの将来に期待を込めて語っている。新人の成長とチームの連携は、三菱重工Eastの未来を支える重要な柱となるだろう。今後の大会において、彼らの更なる活躍が期待される。

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2024年の8強入り以来、チームは高いレベルでの戦いを目指してきた。しかし、今回の初戦敗退は、まだ課題が山積であることを示している。来季に向けて、この経験をバネに、さらに強いチームづくりを進めていく必要がある。