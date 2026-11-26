三菱重工業は蒸気タービンの設計検証において、AMD EPYCプロセッサー搭載のAmazon EC2 Hpc7aおよびHpc8aを導入し、従来のオンプレミスHPC環境と比較して処理効率を大幅に向上させた。低圧タービン解析では約5倍のコア数削減を達成し、二相流解析では最大約6倍の高速化を実現した。現在は1万2000 CPUコア規模へスケールアウト可能な本番クラウド環境を運用中である。

三菱重工業 の蒸気タービン開発においては、高圧蒸気の膨張や相変化をともなう複雑な物理現象を解明するため、 CFD を中心とした設計の検証と最適化が行なわれている。 設計パラメーターを変更しながら多数の候補を比較検証するプロセスにおいて、 CFD モデルの規模は数千万から数億メッシュセルに達することもある。

近年の解析メッシュの高精細化や物理モデルの詳細化にともない、計算需要は増大の一途をたどっていた。 しかし、リソースが固定化された従来のオンプレミスHPC環境では、限られた開発スケジュール内で検討できる設計案の数に制約が生じていたという。 同社はまず、第4世代AMD EPYCプロセッサーを搭載した「Amazon EC2 Hpc7a」を用いた検証を実施。

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低圧タービン解析では、従来のオンプレミス環境で約500 CPUコアを要していた処理を約100 CPUコアで同等に出力したほか、負荷の高い二相流解析ではオンプレミス環境比で約6倍の高速化を達成した。 蒸気タービンの内部構造と蒸気の流れを示す3D CADモデル。