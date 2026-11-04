三菱自動車、北米向けアウトランダーオフロードモデル「ダイヤモンドトレイルエディション」をSEMAショーで参考出品

三菱自動車工業はラスベガスのカスタムカー展示会SEMAショーで、2027年北米投入予定のアウトランダーオフロードモデル「ダイヤモンドトレイルエディション」を参考出品した。

三菱自動車工業 は11月4日、米国子会社のミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ・インク（ MMNA ）が、米国ラスベガスで開催されるカスタムカー展示会「 SEMAショー 」において、クロスオーバーSUV「 アウトランダー 」の オフロードモデル 「 ダイヤモンドトレイルエディション 」のカスタムカーを参考出品したと発表した。このモデルは2027年前半に 北米市場 への投入を予定している。

アウトランダーのオフロード専用モデル概要

「ダイヤモンドトレイルエディション」は、週末のレジャー用途を想定して開発されたオフロードモデルである。名称はスキー場の最高難易度コースを示す「Diamond（ダイヤモンド）」と、森林路などを意味する「Trail（トレイル）」を組み合わせたものとなっている。アウトランダーの快適性や実用性を維持しつつ、悪路での走破性とアウトドアでの実用性を高めた仕様となっている。

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エクステリアとインテリアの専用設計

エクステリアは、切り上げた前後バンパーや立体的なアンダーガード、18インチマットブラックアルミホイールとオールテレーンタイヤを装備する。オーバーフェンダーやドアガーニッシュには鋳肌調シボを施し、マットブラック仕上げのフロントグリルなどを採用している。また、タープの固定などアウトドアでの活用を想定したブリッジタイプのルーフレールを備えている。

インテリアではマット＆ダークで統一された空間にカーキ色のステッチを施した。シート表皮には撥水・防汚性能を備えた素材を採用している。そのほか、ドアガーニッシュ、リヤゲートのバッジ、シートの刺繍、ドアアームレストのタグに専用の「DIAMOND TRAIL EDITION」ロゴを配置している。

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走行性能と電子制御システムの強化

オフロード性能では、前後バンパーの形状変更により、アプローチアングルを従来の18.3度から20.5度へ、デパーチャーアングルを22.2度から23.1度へ拡大した。ドライブモードにはアウトランダーシリーズ初となる「ROCKモード」を新設定した。未舗装路などで空転した車輪を制御し、グリップしている車輪へ駆動力を配分する機能である。

そのほかにも、ヒルディセントコントロール（HDC）が自動で作動する機能を持たせたほか、電子制御4WDやトラクションコントロールに専用チューニングを実施した。メータディスプレイには各輪のスリップ量や操舵角などをリアルタイムに表示する専用機能を追加した。これにより、複雑な地形での走行状況をドライバーが正確に把握することが可能になる。

北米市場での戦略と今後の展開

三菱自動車とMMNAは、このカスタムカーの参考出品を通じて、北米市場でのアウトドア志向のユーザーに向けて、アウトランダーの新たな価値 propositionを提示している。2027年前半の北米市場投入に向け、この「ダイヤモンドトレイルエディション」は実用性とカスタマイズのバランスを取ったモデルとして注目されている。今後の展開次第で、既存のアウトランダーラインナップにどのような影響を与えるか、業界の注目が集まっている。