三菱自動車が新型クロスカントリーSUVの年内投入を予告し、パジェロの復活の予兆があったのは、2023年3月に発表された中期経営計画『Challenge 2025』まで遡ります。その中で、今後5年間に投入予定の新型車が16車種あるとし、ピュアエンジン車のピックアップトラックやPPV（Pick-up Passenger Vehicle・ピックアップトラックをベースとしたSUV車）も含まれていました。トライトンは、2023年に現行型が発表され、翌年より日本でも販売が開始されたのは、皆さんもご存じの通り。パジェロとパジェロスポーツは、当初は姉妹車でしたが、3代目パジェロがビルトインラダーフレームとなったことで、2代目以降のパジェロスポーツは、ピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースにするようになりました。トライトンは、リーフスプリング（板バネ）ですが、パジェロスポーツでは、乗用車同様にコイルバネを採用しています。上位グレード向けの4WDシステムは、先代同様パジェロで磨かれてきた『スーパーセレクト4WD-II』を搭載。さらにドライブモードも強化され、走行環境に合わせた最適なモードが選べるようになっています。筆者（大音安弘）がトライトンに試乗した経験からは、この素材をベースに新型パジェロスポーツが生まれれば、かなりポテンシャルが高いものと直感しました。

三菱自動車 が 新型クロスカントリーSUV の年内投入を予告し、 パジェロ の 復活の予兆 があったのは、2023年3月に発表された 中期経営計画 『 Challenge 2025 』まで遡ります。

その中で、今後5年間に投入予定の新型車が16車種あるとし、ピュアエンジン車のピックアップトラックやPPV（Pick-up Passenger Vehicle・ピックアップトラックをベースとしたSUV車）も含まれていました。 トライトンは、2023年に現行型が発表され、翌年より日本でも販売が開始されたのは、皆さんもご存じの通り。

パジェロとパジェロスポーツは、当初は姉妹車でしたが、3代目パジェロがビルトインラダーフレームとなったことで、2代目以降のパジェロスポーツは、ピックアップトラック『トライトン』のラダーフレームをベースにするようになりました。 トライトンは、リーフスプリング（板バネ）ですが、パジェロスポーツでは、乗用車同様にコイルバネを採用しています。 上位グレード向けの4WDシステムは、先代同様パジェロで磨かれてきた『スーパーセレクト4WD-II』を搭載。 さらにドライブモードも強化され、走行環境に合わせた最適なモードが選べるようになっています。

筆者（大音安弘）がトライトンに試乗した経験からは、この素材をベースに新型パジェロスポーツが生まれれば、かなりポテンシャルが高いものと直感しました





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