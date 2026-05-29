三菱自動車、グローバル市場に大胆な戦略を示す

三菱自動車は、グローバル市場で大きく変化することを予測し、抜本的な改革に向けた施策を明確にすることを目指しています。成長ドライバーは、とがった商品力とブランドの強化です。地域戦略としては、ブランドの優位性が高い市場への重点投資を行います。

自動車業界はグローバルに次の数年で大きく変化することを予測しています。 このため従来の中期計画の延長線ではなく、会社のアイデンティティを再定義し、抜本的な改革に向けた施策を明確にすることが重要です。

成長ドライバーは、とがった商品力とブランドの強化です。 三菱自動車らしさを体現する尖った商品、技術の投入、ブランド有利性の強化。 そのように特徴を生かしたバリューチェーンにより需要拡大を図ります。 一方で、構造転換として、コスト競争力の強化、損益分岐点の最適化、AI、DX活用による生産性向上を進め、収益体質そのものの変革を進めてまいります。

成長戦略と構造改革の相乗効果により、環境変化に左右されにくい持続的成長可能な事業基盤の確立が可能と考えています。 この選択と集中の戦略のもと、2026年度から2031年度にかけてハイブリッド車（HEV）5車種とプラグインハイブリッド車（PHEV）5車種を含む全13車種を新たに市場へ投入する計画を明らかにしました。 地域戦略としては、ブランドの優位性が高い市場への重点投資を行います。 具体的には、現在成長が著しいフィリピンやベトナム、そして日本を重点国と位置付け、成長投資を優先的に配分していきます。

さらに、新車販売のみに依存するのではなく、中古車販売や販売金融、アフターサービス、用品といったバリューチェーン事業を拡充することで、クルマ1台当たりの収益力を最大化し、価値訴求の進化として「収益アップ戦略2.0」を推し進めます





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三菱自動車 グローバル市場 抜本改革 商品力 ブランド強化 地域戦略

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