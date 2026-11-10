三菱地所CVC竹本拓也氏、新規事業の収益化と権限移譲の仕組みを解説

三菱地所のCVC実践から、社内新規事業が収益化しない理由と、経営層による適切な権限移譲や予算確保の仕組み作りについて竹本拓也氏が分析する。

多くの日本企業において、市場環境の変化や既存事業の成熟を背景に、新たな収益源の創出が急務となっています。社内 新規事業 制度の導入、コーポレートベンチャーキャピタル（ CVC ）の設立、スタートアップとの協業など、企業が新しい事業を生み出すための手段は多様化しています。しかし、アイデアの創出や実証実験に至ったケースでも、その後の事業化や収益化、さらには全社的な展開まで進められない事例が多く見受けられます。

新規事業育成における組織的課題の実態

担当者の熱意だけに頼る現状では限界があり、経営層による意思決定、適切な権限移譲、継続的な予算および人材の確保といった仕組みを組織に実装することが不可欠です。調査結果だけでなく、実際にスタートアップへの投資、成長支援、事業協創を進めてきた現場の経験を交えることで、経営層と新規事業担当者の双方に次のアクションにつながる視点を提供します。このテーマについては、2026年11月20日（金）の14時30分から15時20分にかけて開催されるイベントで詳しく議論されます。

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竹本拓也氏による大企業700名の調査分析

(株)ユーザベース NewsPicks Brand Designシニアエディターの竹本拓也氏は、日本の大企業におけるCVC設立やスタートアップ協業の広がりを指摘しつつも、新規事業の成果に手応えを持てている企業は限られていると述べています。大企業700名を対象とした調査から見えた次なる課題とは何か、そして三菱地所「BRICKS FUND TOKYO」の実践から、新規事業を本業に育てるための権限、予算、仕組みのつくり方を紐解きます。このセッションを通じて、参加者は具体的な成功事例とその背後にある構造的な要因を理解することができます。

三菱地所BRICKS FUND TOKYOの実践的知見

三菱地所が運営する「BRICKS FUND TOKYO」は、新規事業を単なる実験段階で終わらせず、本業へと成長させるためのモデルケースとして注目されています。竹本拓也氏は、同ファンドの実践から得られた教訓を共有し、経営層がどのように意思決定を行い、権限を委譲すべきかを具体的に説明します。これにより、参加者は自社の状況に応じた施策を立案するためのヒントを得ることが可能です。また、継続的な予算配分と人材育成の重要性についても言及され、長期的な視点での事業育成プロセスが強調されます。

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経営層と担当者が直面する現実的な障壁

新規事業の開発において、多くの企業が抱える共通の課題は、初期段階での成功体験と、その後の本格展開におけるギャップです。竹本拓也氏は、このギャップを埋めるためには、単なるアイデア出しだけでなく、組織全体の文化とシステムの変革が必要であると説きます。具体的には、失敗を許容する風土の醸成、迅速な意思決定のための権限構造の見直し、そしてリソースの集中的な投入などが挙げられます。これらの要素を整備することで、スタートアップとの協業や内部開発の新規事業が、持続可能な収益源へと進化できる可能性が高まります。

今後のアクションプランと期待される効果

今回のセッションは、調査データと現場の経験則を組み合わせることで、参加者に具体的な行動指針を提供することを目的としています。竹本拓也氏の分析に基づき、各企業は自らの新規事業ポートフォリオを見直し、優先順位をつけることができます。また、三菱地所の事例から学んだベストプラクティスを適用することで、組織内の摩擦を減らし、事業推進の速度を上げることが期待されます。2026年11月20日に実施されるこのイベントは、企業の成長戦略を下一層深化させるための重要な機会となるでしょう。