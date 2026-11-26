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本メニューは、展覧会「パリ・モンマルトル 芸術家の交差点―浮世と芸術が交わる街で」に着想を得て、19世紀末のパリ・モンマルトルの街並みや芸術家たちが集ったカフェ文化をイメージしたアフタヌーンティーです。

展覧会に登場する作品『小さなレモン売り』にちなんだレモンのスイーツをはじめ、旬のいちごを使ったデザートや、フランス・パリをイメージした焼菓子、彩り豊かなセイボリーが揃います。 芸術家たちが行き交ったモンマルトルの街角やパリのカフェ文化に思いを馳せながら、紅茶はもちろん、コーヒーとともに楽しむ午後のひとときをCafe 1894ならではの感性で表現しました。 展覧会に登場する作品『小さなレモン売り』から着想を得た「レモンとピスタチオのババロア」は、レモンの爽やかな風味とピスタチオのコクを組み合わせた一品。

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さらに、旬のいちごを使った「いちごとカラメリゼのプティシュー」は、展覧会タイアップメニューとしても登場予定の一品をひと足先にお楽しみいただけます。 レーズンと胡桃のダマンタルトとともに、異なる味わいをご堪能ください。 2nd Plateは、フランス・パリを思わせる焼菓子のプレート。 デニッシュやマカロン、カヌレなど、バラエティ豊かなお菓子をご用意しました。