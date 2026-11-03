三菱アウトランダー ダイヤモンドトレイルエディション ロックモード搭載で走破性向上

三菱自動車の新型SUV「ダイヤモンドトレイルエディション」が登場。S-AWCにロックモードを追加し、オフロード性能を大幅に強化。特別仕様車の詳細と機能を解説。

三菱自動車 は、北米市場向け長期事業計画「モメンタム2030」の一環として開発された新型車両「 アウトランダー ダイヤモンドトレイルエディション 」を発表した。このモデルは、同社の冒険性と走破性を重視する将来のラインナップ構築という目標に沿って設計されている。同車は、 三菱自動車 が長年培ってきたオフロード技術の粋を集めた存在として位置付けられている。

歴史と競技実績に基づく技術進化

三菱自動車は1934年に日本初の四輪駆動車「PX-33」を発表してから一貫してオフロード技術の開発を進めてきた。ダカールラリーでは12回の総合優勝を達成しており、その内7回連続での優勝という快挙を成し遂げている。さらに世界ラリー選手権、通称WRCにおいては、1996年から1999年にかけてドライバーズタイトルを4回獲得した実績がある。1998年にはコンストラクターズチャンピオンにも輝いており、その競技での勝利は技術革新の原動力となってきた。

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こうした数々の競技経験から得られた四輪駆動技術は、現在「スーパーオールホイールコントロール」と呼ばれるS-AWCシステムへと進化している。このシステムは、複雑な走行状況に応じて駆動輪へのトルク配分を最適化し、安定した走行を実現する核となる技術である。特に今回注目されるのは、このS-AWCに新たな「ロックモード」が追加された点である。このモードは、オフロード走行時のトラクション確保に特化した機能として開発された。

ロックモードと制御システムの強化

追加されたロックモードは、ブレーキ制御を強化してホイールスリップを素早く抑制する機能を持つ。これにより、路面が濡れている場合や不安定な地面でも、車両が前進するためのグリップ力を確保できる。他のS-AWCモードと比較して作動が速いため、岩場や起伏のある荒れた地形でも高い走破性を発揮することが可能となっている。特に、通常のモードでは対応が難しい急峻なオフロードコースにおいても、ドライバーの操作を支援し、車両の挙動を安定させる役割を果たす。

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ロックモードを選択している間、ヒルディセントコントロール、通称HDCが自動的に作動する。この機能は、下り坂において車両の車速を一定に保つための支援システムであり、ドライバーがブレーペダルを適切に制御する負担を軽減する。これにより、急な下り坂でも安全かつ安定的に降下することが可能になる。また、ドライバーへの情報提供も強化され、インストルメントクラスターには新しい表示画面が追加された。

この新画面では、前輪の操舵角、各輪のスリップ量、そしてトラクションコントロールの介入状況が表示される。これにより、ドライバーは車両の動きをより正確に把握し、適切な操作を行うことが可能となる。マルチビューカメラシステムの作動範囲も拡張され、標準モデルでは時速10kmからだったが、新モデルでは時速30kmまで作動するようになっている。これにより、低速から中速域での駐車や低速走行時の周囲確認の利便性が大幅に向上した。

外観と内装の専用仕様

外観デザインもオフロード志向が反映されており、マットブラック仕上げのグリルとブラックの「ダイナミックシールド」トリムを採用している。これらのデザイン要素により、車両全体に力強い印象を与えている。さらに、走行性能を高めるため、フロントのアプローチアングルが18.3度から20.5度へ、リアのデパーチャーアングルが22.2度から23.1度へと改善されている。これらの角度の拡大により、障害物を乗り越える能力や、急な下り坂での車底への接地を防ぐ能力が向上している。

内装面でも、アウトドアライフスタイルに対応した仕様となっている。専用シート素材にはダークグレーにカーキのステッチが施されており、耐久性と風格を兼ね備えている。この素材は撥水性を持ち、汚れを落としやすい特徴があるため、泥や砂埃などの汚れが多いオフロード走行後にも清潔さを保ちやすい。シートバック、フロアマット、ドアトリムには、専用の「ダイヤモンドトレイルエディション」ロゴが入っており、特別感が演出されている。

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3つの特別展示車両の公開内容

同モデルの特別仕様としては、3台の展示車が公開されている。1台目は、純正アクセサリーとスーリー製のルーフボックスを装着した、ほぼ標準仕様の車両である。シンプルながら実用性を重視した構成となっており、日常的な使用から軽いオフロード走行まで対応できる仕様だ。

2台目は、より本格的なオフロード装備を施した車両である。BFグッドリッチ製「トレイルテレーン T/A」タイヤ（サイズ265/65-18）を搭載し、スーリー製「キャップロック」ルーフラックを装着している。また、スペシャライズド製「スタンプジャンパー15」マウンテンバイク2台、アンダーソン デザイン＆ファブリケーション製の1.5インチリフトアップキット、ラフカントリー製補助ライト、ガルフストリーム製「トレイルボス1090K」カスタムトレーラーを装備している。

3台目は、最もエクストリームな仕様を披露している車両である。メソッドレースホイールズ製「707」18×8.5インチホイールと、BFグッドリッチ製「オールテレーン T/A K03」タイヤ（サイズ265/65-18）を採用している。懸架システムには、フラットアウトサスペンション製の「GRライト」ストラットキットによる2.5インチのリフトアップが施されており、高い離地间隙を実現している。さらに、スーリー製「アプローチ 2M」ルーフトップテント、ラフカントリー製ライトバーおよびライトポッドを装着し、長時間のオフロードキャンプにも対応可能な装備が揃えられている。