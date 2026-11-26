三菱ふそうトラック・バスは11月26日、1996年初登場の大型トラック「スーパーグレート」誕生30周年を記念し、専用内外装を備えた限定90台の特別仕様車を発表した。12月15日より販売を開始し、シリアルナンバープレートやスペシャルカラーリングなどを採用。現行4代目モデルをベースに、ウイング車、ダンプ車、トラクタ車で各30台ずつ展開する。

三菱ふそう トラック・バスは11月26日、 大型トラック 「 スーパーグレート 」の誕生 30周年 を記念した限定90台の「 スーパーグレート 30周年 特別仕様車」を発表した。12月15日から全国の 三菱ふそう 販売会社と 三菱ふそう 地域販売部門で販売される。

スーパーグレート30周年特別仕様車は、1996年の初代登場以来、進化を続けてきた現行の4代目モデルをベースに、専用の内外装を装備したモデル。 ウイング車、ダンプ車、トラクタ車の各30台、計90台の限定販売となる。 各車両には限定車であることを示すシリアルナンバープレートを装着。 エクステリアでは、キャビンやボディに30周年を象徴するスペシャルカラーリングを施した。

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インテリアには、専用シート表皮や加飾パネル、30周年ロゴ入りアクセサリーなど、特別仕様車専用の意匠を採用している。 スーパーグレートは1996年、13年ぶりのフルモデルチェンジにより「ザ・グレート」の後継として初代が誕生。