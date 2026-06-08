三菱『エクスフォース』のハイブリッドトランスミッションを3Dホログラムで可視化、ジャパンモビリティショーで詳細デモを実施

2025年のジャパンモビリティショーにおいて、あるティア1サプライヤが3Dホログラムを用いて三菱自動車のコンパクトSUV『エクスフォース』に採用されているシリーズパラレル式ハイブリッドトランスミッションの動的デモを披露した。このシステムは東南アジア市場向けにタイ工場で生産され、過酷な環境下での走破性と耐久性を考慮して設計されている。複数のドライブモード（EV優先、チャージ優先、マッド、ウェット、グラベルなど7モード）を備え、電制ステアリングやAYC（アクティブヨーコントロール）と連携した高度な駆動制御を実現している。横置きFFレイアウトに適したトランスアクスル兼トランスミッションはアイシンによって開発され、コンパクト設計を特徴とする。さらにドグクラッチを採用したeアクスルフリー機構により、モーターの引きずり抵抗に起因する燃費ロスを低減。3Dホログラムによって複雑な内部メカニズムが立体的に'見える化'され、来場者はその仕組みを直感的に理解することができた。本記事はモータージャーナリスト・南陽一浩氏によるレポート。

車体やブレーキ、駆動やサスペンションの制御や安全機能など、メカニカルや油圧、エレクトロニクスやデジタル・ソリューションまで、およそ「走る・止まる・曲がる」に関わる領域を広くカバーするティア1サプライヤだ。

では、2025年のジャパンモビリティショーに続いて3Dホログラムによるトランスミッションの動的デモを披露した。 前回はトヨタ『プリウス』のTHSだったが、今回は三菱自動車がタイ工場で生産して東南アジアで展開するコンパクトSUV『エクスフォース』のシリーズパラレル式ハイブリッド用トランスミッションだ。 同車は今のところHEVの2駆専用モデルだが、東南アジアの過酷な道で走破性と耐久性をも求められ、EV優先モードやチャージ優先の切替、舗装路以外にもマッドやウェットにグラベルなど7つものドライブモードを備える。

当然、電制ステアリングやミツビシ得意のAYC（アクティブヨ―コントロール）と組み合わされることで、この複雑な駆動制御が実現されていることはいうまでもないが、横置きFFゆえアイシンが担当したトランスアクスル兼トランスミッション自体は、恐ろしくコンパクトに仕上げられている。 それでいてドグクラッチを用いたeアクスルフリー、つまりモーターの引きずり抵抗による燃費ロス除けの機構まで備えている。 その複雑な仕組みと各機構が、立体的に'見える化'デモされているのだ。 南陽一浩｜モータージャーナリスト 1971年生まれ、静岡県出身。

大学卒業後、出版社勤務を経て、フリーランスのライターに。2001年より渡仏し、パリを拠点に自動車・時計・服飾等の分野で日仏の男性誌や専門誌へ寄稿。 現在は活動の場を日本に移し、一般誌から自動車専門誌、ウェブサイトなどで活躍している





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