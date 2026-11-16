三田蘭子 新年カレンダー発売 12月13日発売記念イベント告知

グラビアアイドルの三田蘭子が12月5日に新年カレンダーを発売し、同日に都内で記念イベントを開催することを発表した。多様なビキニショットを披露し、ファンへ直接の挨拶を呼び掛けている。

グラビアアイドル の 三田蘭子 が、12月5日に新作のカレンダーを発売することを公式に発表した。彼女はSNSなどでファンに向けて「今年も毎月めくるのが楽しみになるようなカレンダーになってるよ。1年間みんなのお部屋に飾ってもらえたら嬉しいな♡」と温かいメッセージを添えている。この発表により、ファンからの注目が集まっている。

12月5日発売と13日イベントの詳細

三田蘭子は今月5日付けでカレンダーの販路展開を開始する予定だ。同時に、同月13日に東京都内で発売記念イベントを開催することも明らかにした。彼女はこの機会を「12月もみんなに直接会えるのが楽しみ！！ ぜひ会いに来てね～」と表現し、ファンとの交流を強く期待している様子を示した。イベントには参加券が同梱される場合もあり、ファンにとって特別な体験となる見込みだ。

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ビキニショットと特典情報の公開

プロモーションの一環として、白や黒、紫、黄色など色鮮やかなビキニ水着を着用した複数のショット動画を公開している。布面積が抑えられたデザインの水着を披露し、バストがあふれ出そうなスタイリッシュな姿を動画で伝えている。カレンダーにはイベント参加券が同梱されており、券種ごとに異なる特典が用意されているため、購入者に対して「只今発売中！！ 券種ごとに特典も違うのでぜひチェックしてみてね」と詳細の確認を促している。

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岐阜出身の経歴と多様な才能

三田蘭子は岐阜県揖斐川町の出身であり、地元でのルーツが彼女の基盤となっている。大学を卒業した後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していた時期もある。タレントとしての道を志し上京を果たした後、2023年3月にグラビアデビューを果たした。身長156センチで血液型はA型である。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝を果たし、東海大会出場経験を持つなど運動神経に優れている。さらに大学時代には秘書検定や簿記検定を取得するなど、学業面でも成果を上げている。

写真集発売とメディア活動の展開

彼女のメディアへの露出は活発であり、2024年12月には初の写真集「み・た・い？」を発売済みの実績がある。また、2024年10月23日には2作目の写真集「Sweet Escape」の発売を予定しており、継続的なコンテンツ提供を行っている。CBCテレビのバラエティ番組では、軽トラックに乗って全国の名所を巡るコーナーを担当。今年8月には大型免許を取得し、「軽トラ女子からデカトラ女子にレベルアップ」と報告するなど、タレントとしてのスキルアップを継続的にアピールしている。これらの活動を通じて、彼女は多方面から支持を広げている。