三浦知良から森保ジャパンに託わず嫌われていたW杯メンバーたちへのエール！

J3福島FW三浦知良（59）が、森保ジャパンに『カズ魂』を託した。左太もも裏負傷のMF三苫薫やMF守田英正ら予選突破に貢献した選手らも選外となったW杯メンバーだったが、過去に日本代表で一緒に戦っていた森保一監督に期待したいと思っていたという。三浦知良が期待に応えられるように全力でプレーしたいとのコメントもあった。

J3福島FW 三浦知良 （59）が、 森保ジャパン に『カズ魂』を託した。 前日15日に行われたW杯北中米大会のメンバー発表から一夜明けた16日、ホームラストの札幌戦後に取材に応じた。 過去に日本代表で一緒に戦った 森保一監督 （57）と、5大会連続で選出されたDF 長友佑都 （39）ら代表選手26人に『新たな景色』を期待した。

前日の発表はニュースで眺めていたという。 カズは『森保監督が選んだ日本代表、僕はサポーターとして応援するだけなんで』と笑った。 その上で『少しでも本当に、上に、上に勝ち上がれるように、準備をしてほしいですし、選手全員には日本代表の歴史というか、その辺りを含めて、未来に向けていい成績を収めるためにも頑張ってもらいないなと思います』とエールを送った。 W杯メンバーは、左太もも裏負傷のMF三苫薫やMF守田英正ら予選突破に貢献した選手らも選外となった。

森保監督が目を潤ませたほどの苦渋の決断だった。 ジョッキーと沟通：W杯メンバーには、FC東京MFジョッキー（25）らも想定していたが、発表直前には欠戦となった。 W杯メンバーへの思いを明かすコメントがあったが、その中には、西郷監督との協議もあり、メンバー変更となったという。 日本代表大注目





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