三浦知良がJリーグ公式戦最年長出場記録を更新

三浦知良が59歳3カ月12日にJリーグ公式戦最年長出場記録を更新

J3 福島ユナイテッドFC のFW 三浦知良 が59歳3カ月12日に Jリーグ 公式戦 最年長出場記録 を更新した。 三浦は今季4度目となる先発出場で、ホームで迎えた最終戦をPK戦の末白星で締めくくった。

三浦は「前半は圧力を受けて、なかなか自分たちのペースにならなかったんですけど、後半は相手の運動量も落ちてきましたし、だいぶ自分たちのプレーができて、粘り強く戦えたんじゃないかなと」と話した。 三浦は「前半は特に相手のプレッシャーも激しいですから、そういう意味では自分たちのプレー時間というものが保てなかったんですけど、そんな中でも本当に失点を1で抑えてるところは大きいかなと思います」と話した。 三浦は「ゼロなら本当はいいんですけど、最少失点で抑えるということが非常に重要だったと思います」と話した。

三浦は来季に向けて「13日にオールスターゲームがありますので、明後日から3日間ミニキャンプをオールスター戦に向けてするので。 オールスターが終わって1週間ぐらい休んだら、今度は次のシーズンのキャンプに向けて自主トレに入ります。 その1週間でフィーバーしたいなと思っています」と話した。 三浦は「練習も含めて、もっと自分がどういうふうに関わりを多くしていくかが課題だと思います。

練習、練習試合も含めて実戦の中で、その辺をもっと感じられたらいいなと思っています」と話した。 三浦は「最初に先発した時（＝開幕の甲府戦）と今とでは、やっぱりコンディションというのは違うと思います。 あのころはやっぱり自分自身はまだ整っていない部分がありました。 それ以降、やっていくうちに、やっぱり試合でのコンディションというのは確実に上がっていったと思いますし、強度も上がっていったと思います」と話した。

三浦は「自分自身は（出場時間を）もっと増やしていけたらなと思っていますけど、増やせなかったっていうのは自分の力不足だと思いますので、増やしていけるように、もっと質を高めていきたいし、攻守にわたってチームともっと関わることを増やしていかないといけないなと思っています」と話した。 三浦は「約半年間、自分の生活はサッカー漬けの毎日でした。 本当にいい環境の中でこれだけサッカーできるのは、本当に幸せだなと思います。 毎日学ぶことも多かったですし、今でも毎日学んでますし、もっともっとうまくなりたいなと思っています」と話した。

三浦は「親切な方が非常に多いですし、そんなにたくさん行っているわけじゃないですけど、自分が行った場所では本当に皆さん『カズさん、カズさん』ってたくさん声をかけてくれましたし、『来てくれてありがとう』『よく来てくれました』っていつも言ってくれて。 本当に優しく受け入れてもらったなっていう風に感じています」と話した。 三浦は「一回もないです、残念ながら。 行きたかったんですけどね、なかなか。

時間はありますけど、ちょっと余裕がなくて。 外食することがほとんどないので。 でも晃生（FW芦部）なんかは何度も家に来て、一緒に僕の調理師が作ってくれた食事を食べたりはしていますよ」と話した。 三浦は「増えたということはすごくいいことだと思います。

この前の八戸からここまでの期間が短すぎているので、急きょというか、もしかしたら違うスタジアムに行くということもありえましたし、このホーム開催が確定的なものでなかったので、今日は少なかったですけど（1243人）。 やっぱり勝ちを増やして。 勝ちを増やすと同時に、お客さんも増やしていきたいなというのが正直な気持ちです。 もっともっと皆さんの力が必要なので、もっと多くのサポーターの方々に応援してもらえたらなと思います。

最多観客数になったのは、それは僕らもそうですけど、関わっているみんなの努力の成果だと思います。 そうやって、みんなで増やしていけたらいいなと思います。 僕らはもっと試合に勝って、増やしていきたいなと思いますが、でも本当にそうした中でたくさんのお客さんに来場していただいて、感謝の気持ちでいっぱいです」と話した。 三浦は「もうすぐだね。

日本の試合もそうですけど、ワールドカップっていうのはお祭りなので、サッカーの最大のイベントなので。 日本代表以外の試合も楽しみにしていますし、日本は15日の朝5時からの試合だね。 そこはもう15日の朝はフィーバーできる時なので。 夜更かしして、そのまま見ようかなと」と話した





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

三浦知良 Jリーグ 最年長出場記録 福島ユナイテッドFC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PS5��PS5 �ǥ����롦���ǥ�����������������դ�BOOKOFF�������ץ������оݤ˼»��档11��20���ޤ����֥å����ե����ݥ졼�����ϡ���PlayStation 5�פȡ�PlayStation 5�ǥ����롦���ǥ������פ�����������դ�BOOKOFF�������ץ������оݤ��������2022ǯ11��20��23��59�ޤǹԤ���ȯɽ�����������Ԥˤϡ�12��1��20��00���˸������ץ�˥ץå������Τ���롣

Read more »

深川麻衣主演ドラマ「彼女たちの犯罪」、緊迫感溢れる物語へとつながる“仕掛け”満載のポスタービジュアルが解禁 | WEBザテレビジョン深川麻衣 主演ドラマ 「彼女たちの犯罪」 緊迫感溢れる物語へとつながる “仕掛け”満載のポスタービジュアル解禁 ▼記事の続きはこちら kanojo_drama

Read more »

未勝利の韓国代表クリンスマン監督が開き直る「オレのやり方が気に入らないなら他を探せばいい」韓国代表ユルゲン・クリンスマン監督（59）が開き直った。サウジアラビア戦（12日）を前に韓国メディアのインタビューに答え「オレのやり方が気に入らないなら、他の監督を...

Read more »

『ザ少年倶楽部』公開収録4日前に中止決定「十分な見直しに至らないと判断」【報告全文】 (2023年10月12日)NHK・BSプレミアム『ザ少年倶楽部』（毎週金曜後6：00～6：59）について、16日にNHKホールで開催予定だった11月10日・17日放送予定の公開収録が中止となった。12日、番組のホームページで発...

Read more »

浜崎貴司、６日急逝した中山美穂さんと「一昨日の夜19時頃まで、LINEでやりとり」FLYINGKIDS、カーリングシトーンズの浜崎貴司（59）が7日、インスタグラムを更新。前日6日に自宅の浴室で54歳の若さで亡くなった、中山美穂さんと「一昨日(12／5)の夜19時...

Read more »

佐野岳、ボクシングプロテスト合格をサプライズ発表【レッドブルー】 (2024年12月13日)【モデルプレス＝2024/12/13】俳優の佐野岳が13日、都内で行われたMBS／TBSドラマイズム「レッドブルー」（12月17日スタート／MBS：毎週火曜24：59～／TBS：毎週火曜25：28～）...

Read more »