三浦璃来が新語大賞ノミネート祝い 長岡柚奈は中国杯出場へ

フィギュアスケートペアの三浦璃来・木原龍一組の愛称「りくりゅう」が新語大賞ノミネートされたことを受け、後輩の長岡柚奈が中国杯出場へ意気込みを語った。

フィギュアスケートペアの 長岡柚奈 （21）が、6日までに自身のインスタグラム・ストーリーズを更新し、ペアの先輩である 三浦璃来 さんの投稿に反応した。

この動きの背景には、現代用語の基礎知識が選定する「2026 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」で、三浦璃来と木原龍一で構成されるペアの愛称「りくりゅう」がノミネートされた事実がある。

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流行語候補入りがフィギュア界に広がり

5日、2026 T＆D保険グループ新語・流行語大賞のノミネート候補30語が発表された。2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来さん、木原龍一さん組の愛称「りくりゅう」がそのリストに含まれた。

この結果を受け、三浦璃来さんは自身のX（旧Twitter）で喜びを表明した。三浦さんは「『りくりゅう』が流行語に ペア競技をたくさんの方に知っていただけて、とても嬉しいです！」と投稿し、競技そのものの認知度向上に対する感謝を伝えた。

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さらに三浦さんは、後輩である長岡柚奈さんと森口澄士さんの活躍にも言及した。両選手は6日から開幕するグランプリ（GP）シリーズ第3戦中国杯に出場することを踏まえ、「私たちの後輩である長岡柚奈・森口澄士組『ゆなすみ』が出場します！ 『ゆなすみ』の応援も、ぜひよろしくお願いします！」とファンへ呼びかけた。

長岡柚奈が先輩の応援に応える

これを受けて長岡柚奈は、6日に更新したインスタグラムのストーリーズで反応を示した。長岡柚奈はまず、「『りくりゅう』先輩が流行語に！ノミネートおめでとうございます！！」と三浦璃来さん、木原龍一組の快挙を祝福した。

その上で、後輩の名前まで言及してくれたことへの感謝を述べた。長岡柚奈は「そしてゆなすみの名前まで出していただけて嬉しい」とし、先輩からのエールを確実に受け止める姿勢を示した。

長岡柚奈は、中国杯への出場準備を進めている。長岡柚奈は「明日から中国杯頑張ります」と明言し、GPシリーズ第3戦での好成績を誓った。この一連のやり取りは、フィギュアスケート界のバトンタッチと、次世代アスリートの意欲的なスタートを象徴している。