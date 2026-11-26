俳優の三浦宏規と上白石萌歌が司会の黒柳徹子とともに対談。互いに尊敬し合う友人関係にある二人は、舞台『千と千尋の神隠し』での共演エピソードを振り返り、三浦は上白石の清らかな人柄を、上白石は三浦の古風で真面目な姿勢を称賛した。

この日は俳優の 三浦宏規 とそろって登場。 出会いは4年前の舞台「 千と千尋の神隠し 」で、司会の 黒柳徹子 から「同世代で、お互いに尊敬し合う仲だとお聞きしましたけれども」「以来お友達として仲良くなったということですけれども」と紹介された。

上白石は同作で主人公の千尋を、三浦は千尋を助けるハクを演じた。 三浦は上白石について「びっくりしました。 こんな聖人みたいな人いるんだって」「本当に奇麗な心の持ち主で」と絶賛した。 上白石は「まだ見せてないだけで。

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まだ隠せている状態で」と笑ってみせた。 上白石は三浦の第一印象について「シュッとされてますし、センスのいいお稽古着を着ていて、いい匂いがしていて。 今どきの若者だなって最初思ったんですけれど」としたものの、実際は「知れば知るほどとても古風な人なんだなあと」とコメントした。