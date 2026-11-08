三浦佳生、GPシリーズで3季ぶり2度目の優勝とファイナル進出を決める

明大の三浦佳生がGPシリーズで自己最高得点の293.25点をマークし、優勝して12月開催のGPファイナル進出を決めました。佐藤駿は4位となりました。

明大の 三浦佳生 （21）が、 GPシリーズ で3季ぶりかつ2度目の優勝を果たし、12月に中国・重慶で開かれる GPファイナル 出場権を獲得した。三浦は ショートプログラム （SP）で首位の座を維持したまま フリー演技 に進み、 フリー演技 190.35点、合計293.25点という自己最高得点をマークした。この結果により、三浦は3年前の2023年 GPファイナル 以来、3年ぶりに頂点の舞台へ向かう道が開けた。

自己最高得点の三浦佳生とGP2勝目の瞬間

得点を確認した直後、三浦佳生は大きな雄叫びを上げた。フリー演技と合計得点の両方で、4季ぶりに自己ベストを更新したこの瞬間は、彼にとってかけがえのない思い出となるだろう。近年、ケガに悩まされてきた21歳の選手は、試合後のインタビューでこの喜びを以下のように表現した。「自分にとってハッピーな日。ここまでのスケート人生で一番のパフォーマンスが出せたことを心よりうれしく思う」と語り、感慨深げに語った。

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演技の詳細とマリニン下での修行効果

演技の内容自体も鮮烈だった。三浦は二重人格を描いた「ジキルとハイド」を表現力豊かに演じきった。冒頭で披露した4回転サルコーは豪快に降り、出来栄え評価（GOE）で2.49点を獲得。さらに2種類計3度の4回転など、全てのジャンプを完璧に成功させた。ロシア勢が高分を出し続ける中、重圧のかかった最終滑走で会心の演技を見せ、ハイレベルな争いを制した。

この安定した演技の背景には、8月に世界王者のマリニン（米国）の下で行った約2週間の武者修行があった。三浦自身、「ジャンプが丁寧になった」と語っており、演技の安定感が増していたことが得点に直結した。第1戦のフランス大会ではSPで9位に沈む苦戦もあったが、フリーで巻き返し銀メダルを獲得した流れを受け、今大会ではSPで自己最高に肉薄する102.90点を叩き出した。

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佐藤駿の戦績と他選手たちの状況

三浦の勝利を陰で支えるように、SPで2位に入った佐藤駿（22＝エームサービス・明大）も健闘した。佐藤はフリー演技で4位となったが、合計277.20点で4位入賞を果たした。この大会には、五輪王者であるシャイドロフ（カザフスタン）らが集うなど、非常にハイレベルな競争が繰り広げられており、その中で明大勢が目覚ましい成績を収めたことは注目に値する。

三浦にとって今回が決勝進出を決めたのは、非常に重要な転機となった。前回出場した2023年のGPファイナルでは体調不良のため5位という結果に終わった。「3年前は熱を出して自分のパフォーマンスが出せなかった。しっかりリベンジしたい」と語った通り、三浦は今大会の勝利を次なるステップへの布石と考えているようだ。

GPファイナルへの意気込みと今後の展望

3季ぶりのファイナル進出を一番乗りで決めた三浦は、さらなる高みを目指して準備を進めている。今後は、4回転を計4度に増やすことも視野に入れ、より難度の高い演技へとステップアップさせる計画だ。12月に中国・重慶で行われるGPファイナルでは、世界頂点との対決が待ち受けている。三浦佳生は、今大会で得た自信を糧に、自分自身の完全なパフォーマンスでリベンジを果たすだろう。