公立大学法人三条市立大学（新潟県三条市上須頃）は27日、次期理事長候補者にアハメド シャハリアル現理事長を選考したと発表した。任期は2027年4月1日から2031年3月31日までの4年間。法人の定款に基づき、引き続き三条市立大学の学長も兼務する。2021年4月の開学から大学のト…

公立大学法人三条市立大学（新潟県三条市上須頃）は27日、次期理事長候補者にアハメド シャハリアル現理事長を選考したと発表した。 任期は2027年4月1日から2031年3月31日までの4年間。

法人の定款に基づき、引き続き三条市立大学の学長も兼務する。2021年4月の開学から大学のトップを務めており、再任されれば開学から10年間、大学運営のかじ取りを担うことになる。 現理事長の任期が2027年3月31日で満了するのに伴い、選考を進めてきた。9月28日に第1回理事長選考会議を開いて選考日程や手続きなどを決定し、10月1日に学内などに公示。 同30日の推薦受け付け締め切りまでに1人の推薦があった。

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法人の理事長選考規程では、候補者の資格を「人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力及び法人の経営管理能力を有する者」と定めており、これに基づいて審査した。 アハメド氏は1966年、バングラデシュ生まれ。1988年に留学生として来日し、1994年3月に拓殖大学工学部電子工学科を卒業。2000年12月に東京電機大学大学院で博士（工学）の学位を取得した。 専門は応用システム工学。