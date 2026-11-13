三条市が要望書提出 防災・交通・産業の具体的な施策を要望

三条市は市役所へ災害時活用やAI交通連携など多岐にわたる要望書を提出した。市民や団体の生の声を市長が受け止め、来年度予算編成への反映を検討する方針を示している。

三条市 は、市民生活の質向上と地域課題解決に向けた具体的な施策を含む 要望書 を市役所へ提出した。この 要望書 では、災害発生時に日常生活で使用するアイテムを有効活用する「フェーズフリー」概念の普及推進や、避難所環境における女性の視点を反映した改善策が求められている。

防災とインフラ整備の具体的要望

市は感震ブレーカーの設置を支援する補助制度の創設を強く要望している。これに加え、人工知能を活用したオンデマンド交通システムと既存の路線バスを連携させ、市民の移動利便性を高める取り組みも柱となっている。特に若者の地元定着を促すための企業誘致と雇用創出策は、人口減少が進む中での重要な施策として位置付けられている。

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農業分野ではスマート農業の推進と担い手の確保が急務とされている。また、来年の夏に予定されている八十里越の暫定開通を見据え、利用者に配慮した休憩所の整備も要望リストに盛り込まれている。さらに、豪雨によるアンダーパスの冠水事故を防ぐために、車両の進入を物理的に防止する設備の設置も求められる。これらは市民の安全と生活の継続性を支える基盤となる。

市長の受け止めと政治的評価

要望書の内容を受け、滝沢市長は「普段から市民の皆様や福祉関係者、多くの団体や企業の皆様と身近に意見交換を頻繁に行っていることが非常に伝わってくる」と述べた。市長は、三条市が抱える本当の課題や市民の生のお困り事を、提言者がうまく咀嚼して伝えていると高く評価した。これは市民参加型のガバナンスが機能している証左とも見られる。

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燕市議も物価高対策を重要な課題として挙げた。さらに「地域産業の活性化」という観点から、人口減少の状況下で若者に対してUターンを促す施策を求める声が多いと市民からの反応を紹介した。新しい産業を含めた魅力の発信を通じて、三条市の産業基盤を強化していくべきだと強調している。

福祉と教育の現場課題

福祉分野では、阿部市議が支援現場の難しさを指摘した。担当分野は明確でも、具体的な進め方が不明確なため、現場担当者にとって長年の悩みとなっている状況があるという。相談先の重要性を説く阿部市議は、支援体制の構築が急務だと説明した。この認識のズレが、効果的な支援提供を阻害している可能性がある。

教育面では、先に視察した宮城県と山形県の事例が参考になると示唆された。これらの地域では、学校統合により空いた校舎を「学びの多様化学校」として活用していた。三条市にとっても、空き校舎の活用は重要な選択肢の一つとなり得ると阿部市議は考えている。これは地域資源の有効活用にもつながる。

農業後継者不足と風景保全

農業担い手不足の問題についても議論が交わされた。燕市議は「担い手がいないという声を頻繁に聞く」と現状を憂い、新規就農を視野に入れた取り組みの必要性を訴えた。滝沢市長もこれに同意し、農家の高齢化や後継者不足の実情に触れた。「継ぎたくない」という意識や、息子が継ぐ気がないケースもあるという。

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しかし、市長は「今、これだけきれいな田んぼが三条市の風景として広がっている」と指摘した。農業としての生産性だけでなく、三条市の景観や景色を守っていく意義は極めて大きいと語った。風景保全と農業の維持は、住民のアイデンティティ維持にも直結する課題である。

来年度予算編成への反映計画

今後の対応として、滝沢市長は「来年の予算編成が本格化する中で、今回いただいた要望書を職員全員で丁寧に読み込む」と約束した。反映可能な事項は、より良いまちづくりに向けて参考にさせてほしいと述べた。これにより、市民や団体が求める施策が行政予算に組み込まれる可能性が高まっている。三条市はこれらの要望を踏まえ、持続可能な都市開発を進めていく方針だ。