新潟県三条市は27日、公立大学法人三条市立大学の次期理事長候補者に現理事長兼学長のアハメド シャハリアル氏が選任されたことを受け、12月1日に滝沢亮市長と地域経済界のトップがシャハリアル氏と面会すると発表した。あわせて滝沢市長は、これまでの大学運営の実績を評価するとともに、2期…

新潟県三条市は27日、公立大学法人三条市立大学の次期理事長候補者に現理事長兼学長のアハメド シャハリアル氏が選任されたことを受け、12月1日に滝沢亮市長と地域経済界のトップがシャハリアル氏と面会すると発表した。

あわせて滝沢市長は、これまでの大学運営の実績を評価するとともに、2期目の活躍と大学のさらなる発展に期待するコメントを出した。 面会は1日午後4時から三条市立大学で行う。 滝沢市長、三条商工会議所の兼古耕一会頭、三条工業会の齋藤直人会長が出席し、シャハリアル氏に次期理事長としての一層の活躍と大学のさらなる発展への期待を伝える。 三条市立大学は2021年4月に開学。

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シャハリアル氏のリーダーシップのもと、工学と経営を一体的に学ぶ特色ある教育課程や、地域企業と連携した産学連携実習を通じ、新たな価値を創造する人材の育成に取り組んできた。 ことし10月23日には、開学から5年の節目に初めての創立記念式典を開いた。2027年度からは第2期の中期目標期間に入り、グリーン・デジタル分野の学びを強化した新たなカリキュラムの導入や、入学定員の80人から120人への拡大など、大学としてさらなる飛躍に向けた重要な局面を迎える。