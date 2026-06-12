三景スタジオ、北海道で振袖ロケーションフォト新企画 SNS世代と母親の双方のニーズ投向

写真スタジオ「ぱれっと」を運営する三景スタジオは、北海道全域でライフスタイル提案型のスタジオ事業を展開し、ビジュアル・ナラティブの最前線で走り続けてきた。6月限定で、先着10名様限定でHPやSNSインタビュー掲載に協力できる方を対象とした特別企画を実施する。現代のSNS世代にとって写真はデジタル資産であり自己表現そのもので、エモーショナルな世界観やビンテージ・シックな質感が求められている。一方、30〜50代の母親世代は「娘のいちばん輝く姿を最高の形で残したい」という願いを持つ。同社は双方のニーズを満たすため、北海道の一級ロケーション、洗練されたヘアメイク、トレンドの振袖コーディネートを組み合わせ、唯一無二の作品を創出。サッポロファクトリー店では歴史的建造物「永山邸」を舞台にした限定プランも用意し、レンタル振袖1着、ロケ地1箇所撮影、プロヘアメイク、着付け、色味補正、全カットデータが揃ったワンストップパッケージを提供する。

写真スタジオ「ぱれっと」を運営する 三景スタジオ は、 北海道 全域で ライフスタイル 提案型のスタジオ事業を展開し、視覚的記録（ ビジュアル・ナラティブ ）の最前線で走り続けてきた。 同社は6月限定で、前代未聞の特別企画を実施する。

内容是、先着10名様限定で、HPやSNSでのインタビュー掲載に協力できる方を対象とした、新たな挑戦に伴う特別なご案内だ。 現代のSNS世代にとって、写真はデジタル資産であり自己表現そのものである。 スマートフォンを通じて世界とつながる彼女らは、他とは違うエモーショナルな世界観やビンテージ・シックな質感を求めている。 また、30〜50代の母親世代は、「娘のいちばん輝く姿を、最高の形で残してあげたい」という強い願いを持っている。

双方のニーズを満たすため、同社は従来のスタジオ撮影の枠を飛び出し、北海道の一級ロケーション、洗練されたヘアメイク、トレンドを抑えた振袖コーディネートを組み合わせ、唯一無二の作品を創り上げる。 北海道の美しい街並みや自然を背景に、風に揺れる振袖や一瞬の表情をシネマティックに捉える。 サッポロファクトリー店では、歴史的建造物「永山邸」を舞台にした限定プランも用意している。

内容は、レンタル振袖1着、ロケ地1箇所での撮影、プロによるヘアメイク（1回分）、着付け、色味補正、SNSへの即時共有が可能な全カットデータがすべて揃ったワンストップのフルパッケージだ





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