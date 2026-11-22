演歌歌手松前ひろ子（76）と三山ひろし（46）の“師弟コンビ”が22日、都内で「いい夫婦の日」恒例のディナーショーを行った。もともとは松前と夫の作曲家中村典正… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

松前 先だって奄美大島に行きました。 自分の着物を買おうと思って大島紬（つむぎ）を見てみたら、すてきな（三山の）アンサンブルがあった。 今日着ています。 新たなる 三山ひろし を見てほしい。

松前 今日のために整えてきました。 準備万全です。3月に大腸がんと言われて4月10日に手術。 今のところ異常もなく元気です。 でもステージに立つたびに「今年が最後かな」「今回が最後かな」と思ってステージに立っています。

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三山君からは「それを言い始めて3年たちますよ」と言われています。 先日、4人で沖縄に行って同じ物を食べたら私だけ体調を崩しました。 生ものに気をつけて、1日1日を大切にします。 三山は昨年まで11年連続出場していた紅白歌合戦に今年、選ばれなかった。4段の腕前を持つけん玉での「ギネス記録挑戦」は紅白の風物詩となっていただけに残念がる声も多い。13日に紅白出場者が発表された直後、ブログを更新して「今回は紅白歌合戦、出場できませんでした。

来年は（1月6日発売の新曲）『雲外蒼天』で頑張ります！ 引き続き応援、よろしくお願いします」と思いをつづっている。 三山 考えてみますと、11年連続11回で自分のオリジナル曲で紅白に出させていただいた。 その感謝は感謝してもし尽くせないものがあります。

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たくさんの皆さまに、大切な作品をあの舞台で歌わせていただける喜びを11年も感じさせていただいた。 ありがたいなと思っております。 さらに、けん玉も私の大好きなもの。 自分の好きなことを全部やらせてもらった11年。

もう感謝しかありません。 松前 三山君に紅白がだめだったことを伝えたら「11回出させてもらったので大丈夫です。 またいつか声がかかるように頑張ります」と。 たった一言それを言ってくれた時にとてもうれしかった。

「悔しい」とか言うことは一切ない。 さすが、三山ひろしだと思いました。 今後ともよろしくお願いいたします。