三宅咲綺 GPデビュー戦4位 自己ベスト更新し涙のコメント

シスメックスの三宅咲綺がGPシリーズ初出場を果たし、4位でフィニッシュ。ショートとフリーで自己ベストをマークし、自信を深めた。

カナダ・ ケロウナ で開催された GPシリーズ にて、 シスメックス 所属の 三宅咲綺 選手がグランプリシリーズ初出場を果たした。23歳の三宅選手は、デビュー戦において合計210.09点をマークし、4位で大会を締めくくった。この結果は、ショートプログラムとフリーを合わせた合計得点において、これまでの 自己ベスト を更新する好成績であった。

ショートプログラムで自己新記録を樹立

女子ショートプログラム（SP）では、三宅選手が71.95点を獲得。このスコアは自身の新記録であり、大会順位は4位であった。この順位でフリープログラムへ向かうことになり、初出場という大舞台での好調な滑り出しを見せた。得点の伸び悩みや不安はあったものの、基礎的な技術面では高水準な演技を披露することで、次のステージへつなげる基盤を固めた。

Also read 育児・介護・治療との両立支援が、人事・総務部の新たな専門領域に。THE CARE、新ブランドメッセージ「人事・総務部＋3」を発表

フリー演技でトリプルアクセル着氷に苦慮

フリープログラムでは、冒頭に掲げたトリプルアクセル（3回転半）の着氷でつまずき、ポイントの加算に不安を残す形となった。しかし、その後の2本目の連続ジャンプ、すなわち3回転トーループでは正確な着氷を果たし、ミスを出さないよう努めた姿勢が見られた。中盤以降も鮮やかな連続ジャンプを披露し、演技の終盤まで力を抜きませんでした。

Advertisement

自己ベストを更新し涙ながらの喜び

デビュー戦を自己ベストでやり切った後、三宅選手は涙を浮かべながらコメントを行った。大きな舞台で多少詰まっている感覚もあったと振り返りつつ、立派な演技ができたことへの喜びを表明した。ジャンプをミスなく出し切れたことは自信につながり、今後の競技生活に繋がる重要な経験になったと話している。

GPシリーズのルールと今後への意気込み

三宅選手は、決勝（GPファイナル）への進出について柔軟な心态を示した。表彰台に乗りたいという気持ちもあったが、最終目標は自分のできることを最大限に発揮することであり、結果よりも過程を重視したという。また、GPシリーズは10月から11月にかけて全6戦が開催され、1選手最大2試合に出場可能となっている。各大会の順位に応じて最大30点で争われ、1位が15点、2位が13点、3位が11点、4位が9点などと換算され、2戦の合計ポイントで総合順位が決まる仕組みである。