三井物産、Planet Savers株式会社を「共創基金」助成案件に選定 CO2回収技術の革新的ソリューション開発へ

三井物産株式会社は、大気中からCO2を直接回収するDAC技術を使ったスタートアップ企業Planet Savers株式会社を共創基金の第6号助成案件として選定。気候変動対策の一環で、CO2削減・回収技術の進化を支援し、低炭素社会の実現を目指す。

三井物産 株式会社（本社：東京都千代田区、社長：堀健一）は、大気中から直接CO2を回収する技術開発を行う Planet Savers 株式会社（プラネットセイバース）を、 三井物産 共創基金の第6号助成案件として選定したことを発表しました。

気候変動は熱波や豪雨の頻発、感染症の拡散、農漁業の不安定化などを引き起こし、経済や食料安保に深刻な影響を及ぼしています。 この問題を解決するため、これまでにも温室効果ガス削減に向けた取り組みが進められてきましたが、産業構造上の課題や技術的な制限から削減が難しい分野もまだ存在します。 また、今後は既に排出されたCO2をいかに回収・処理するかが鍵となります。

国際エネルギー機関（IEA）は、2030年ごろには年間約8,500万トン、2050年には約10億トンの大気中のCO2を直接回収・除去する必要があると試算しており、DAC（Direct Air Capture）技術には特に高い注目が集まっています。 Planet Savers社は、東京大学が有するゼオライトというCO2吸着剤の世界トップクラスの合成技術を活用し、従来のDACシステムと比べてエネルギー消費や吸着剤の費用を大幅に抑えることが可能な技術を開発しています。

同社のDAC技術は熱を必要とせず電気で駆動し、水を必要としないサステナブルなプロセスとして知られており、乾燥地域や寒冷地域でも高い効果が期待できます。 さらに、従来のシステムに比べて小型で設置に柔軟性があり、景観を損なわずにインフラを整備できることも特徴の一つです。 三井物産は地球温暖化対策に幅広く取り組みを進めており、その他にも再生可能エネルギー、CCUS（CO2回収・利用・貯留）技術、Mvc（廃棄物処理と有価物の利用）プロジェクトなど、低炭素社会の実現に向けた革新的ソリューションの提供を目指しています。

Planet Savers社との協力関係を通じて、DAC技術の社会実装を推進するとともに、将来的に地域への導入やCO2利用技術の発展にも貢献していく方針です。 この取り組みは、サステナブルな社会の早期実現を目指す三井物産グループ全体としての重要な戦略でもあります





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三井物産 CO2回収 DAC技術 Planet Savers 低炭素社会

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