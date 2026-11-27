三井物産のデジタル社債購入者には、200万円以上の購入でグループ関連カタログギフトや三越商品券などの特典が付与されます。資金調達のメリットよりも投資家との新しい接点づくりを狙いとしており、ブロックチェーンによる記録管理で開示業務の効率化を目指しています。

です。200万円以上買った人には、イタリア食材のイータリーや三井農林の紅茶などから1品を選べるグループ関連のカタログギフト（1万円相当）がもれなく付き、さらに購入額に応じて三越商品券が付きます。200万円以上500万円未満なら1万円、500万円以上1000万円未満なら5万円、1000万円以上なら10万円です。

もう1つは「三井物産の森」にちなんだ抽選特典で、クラフトジンとハンドクリームが各100人に当たります。 こちらは10万円の購入でも、購入後に応募できます。 ところが、三井物産側の説明は少し意外なものでした。 三井物産の山本忠太則デジタル金融事業室長は、資金調達の手段として見た場合、今回のデジタル社債の同社にとってのメリットはそれほど大きくないと説明しました。

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狙いはむしろ、事業の情報を発信しながら社債の持ち主とやり取りする、新しい接点づくりにあるといいます。 募集で出てくる「仮条件」は、利率のおおまかな幅のこと。 仮申込で集まった需要を見て、1月5日に最終的な利率と発行する口数が決まります。 申し込みが多ければ、希望した口数を全部は買えない場合もあります。