三井住友カードとエスシー・カードビジネスが千代田区ふるさと納税でパテレアワード特典提供

三井住友カードとエスシー・カードビジネスは、11月2日より東京都千代田区への寄附返礼品として「Vふるさと納税」限定でSS席特典付きパッケージを提供開始します。

三井住友カード 株式会社と株式会社 エスシー・カードビジネス は、 東京都千代田区 への寄附返礼品として特別パッケージを提供開始します。この新しい返礼品は、プロ野球パ・リーグの年間表彰イベントである「パーソル パ・リーグTV パテレアワード 2026」のハイタッチ特典付きSS席を含んでいます。2026年11月2日（月）より、 エスシー・カードビジネス が運営する「 Vふるさと納税 」限定で取扱いが開始されます。

寄附返礼品の内容とSS席特典の詳細

今回提供される返礼品は、都内23区である千代田区への寄附に対して贈られる特別な特典です。パッケージには、パ・リーグの年間を振り返り、選手や関係者が出演するリアルイベント「パーソル パ・リーグTV パテレアワード2026」への入場券が含まれています。さらに、会場で選手とのハイタッチが可能な特典と、最上級の座席であるSS席がセットになっています。この構成により、ファンは選手の近況を直接感じ取れる貴重な体験を得ることができます。

Also read 老舗酒造が新たな可能性に挑戦する、スモーキーな本格芋焼酎原酒【プロの自腹酒 vol.10】｜Pen Online

このプロジェクトは、エスシー・カードビジネスの運営するプラットフォームを通じて展開されます。「Vふるさと納税」は、単なる行政サービスの枠を超え、エンターテインメント要素を強みとした独自のサービスとして進化しています。今回、同社はパシフィックリーグマーケティングが主催する「パテレアワード2026」においてゴールドスポンサーに就任しました。このスポンサーシップの成果として、東京都千代田区と共同でこの特別な返礼品の組成を実現させました。

三井住友カードとエスシー・カードビジネスの提携背景

三井住友カード株式会社は、本社を東京都江東区に置き、代表取締役社長に佐々木 丈也氏を迎えています。一方、株式会社エスシー・カードビジネスは、本社を東京都港区に構え、代表取締役社長に渋谷 稔氏が務めています。この2社は、カードビジネスにおける信頼性と、ふるさと納税プラットフォームでの柔軟なサービス提供力を組み合わせることで、新たな価値創造を目指しています。両社の連携により、伝統的な金融サービスと地域活性化の取り組みが融合する形となりました。

Advertisement

「Vふるさと納税」は、エスシー・カードビジネスが独自に提供・運営しているサービスです。利用者は、このプラットフォームを通じて千代田区への寄附を行う際に、通常の食品や製品だけでなく、上記のようなスポーツエンターテインメント関連の特別特典を選択できるようになります。これは、カード発行会社とプラットフォーム運営会社の戦略的なパートナーシップの表れであり、顧客満足度の向上と地域貢献の両立を図る試みです。

パテレアワード2026の概要とファンへの意義

「パーソル パ・リーグTV パテレアワード2026」は、プロ野球パ・リーグの1年を総括する重要な行事です。このイベントでは、パーソル パ・リーグTVで公開された動画の中から、さまざまな角度で「パテレらしく輝いた動画」を表彰します。単なる表彰式にとどまらず、パ・リーグ6球団の選手や関係者が出演し、球団の垣根を越えたトークや企画を通じて、そのシーズンを彩った名場面をファンの皆さまと共有します。

SS席での参加者は、イベント終了後のハイタッチ特典を通じて、選手と直接交流する機会を得ることができます。これは、ファンにとって選手との距離感を縮め、野球愛を深めるための絶好のチャンスとなります。また、三井住友カードとエスシー・カードビジネスの連携によって、この貴重な体験がふるさと納税という形で提供されることは、地域への寄附意欲を高める要因としても機能すると考えられます。この取り組みは、2026年11月2日以降、多くのスポーツファンから注目されるでしょう。