七音の芸能界デビュー：谷原章介の息子として注目される若手俳優の出道と展望

谷原七音は第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでフォトジェニック賞を受賞した新人俳優。父は俳優の谷原章介、実父はいしだ壱成という芸能界でも注目の家柄。 cleanlines 出自を公表し、俳優としてのキャリアを歩み始めている。研音所属。初のインタビューで、ABEMAの恋愛リアリティ番組への出演可能性や、サッカー番組のリポーターとしてのスタートなど、多角的な可能性を語った。2023年の『泥濘の食卓』など、不倫ドラマの作風が新人俳優の演技修行に適している点を分析。既に『奪い愛、真夏』でドラマデビューを果たし、『東京P.D.警視庁広報2係』や『パンダより恋が苦手な私たち』へのゲスト出演など、着実に出演作を重ねている。

谷原七音 は、俳優・ 谷原章介 の息子であり、実父が いしだ壱成 という血統を持つ。 第37回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト で フォトジェニック賞 を受賞し、研音に所属する新人俳優だ。 審査中から潔く出自を明かし、出場理由を「客観的にみた自分の注目度が一人歩きしてしまうと感じ」たからだと説明していた。2024年12月21日、心境を語った初のインタビューが掲載された。

インタビューでは、ABEMAが放送する恋愛リアリティ番組「オオカミには騙されない」シリーズや『シャッフルアイランド』への出演について言及。 フォトジェニック賞歴代受賞者である三浦翔平が、刺激の強いABEMAドラマで活躍した経緯を踏まえ、自分も同様の道を歩む可能性を考えたようだ。 また、英プレミアリーグのアーセナルファンを公言しており、番組ロケへの意欲も示唆。

サッカー番組などで初々しいリポーターとしてキャリアをスタートする選択肢も浮上している。2023年に放送された『泥濘の食卓』などのテレビ朝日深夜枠の不倫ドラマは、キャラクターの感情を剥き出しにする作風で、ほとんどコメディと紙一重。 新人俳優が役作りの入門編として適しており、谷原七音のキャリアにも参考になるだろう。 『奪い愛、真夏』は「奪い愛」シリーズ第5作で、第1作『奪い愛、冬』（2017年）に三浦翔平が出演。 ドロドロした作品世界で谷原七音も色濃い存在感を示した。

さわやかなイメージのジュノンボーイだが、不倫ドラマとの相性は良いと指摘されている。 インタビューでは、父・谷原章介と実父・いしだ壱成が兄弟役で共演したドラマ『未成年』（TBS系、1995年）を好きな作品に挙げ、「僕はそれも含めて自分の一部かなと捉えている」と潔く語り、野心的な才能をのぞかせた。 事務所の先輩・福士蒼汰主演の『東京P. D.警視庁広報2係』（フジテレビ系、2026年）で演じた後輩キャラは、事実上の俳優デビュー作『奪い愛、真夏』での演技を消化していた。

『奪い愛、真夏』では、夫の不倫に復讐する画家の妻のアシスタント役を演じ、泥沼不倫劇場を純朴な雰囲気で解きほぐしながら、画面にうまくFRAMEインすることを心がけていた。 第7話にゲスト出演した『パンダより恋が苦手な私たち』では、控えめなトーンでスタスタ歩く演技を印象づけた。 これらの出演作から、谷原七音は着実に俳優としてのキャリアを積み重ねている





ExciteJapan / 🏆 125. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

谷原七音 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト フォトジェニック賞 谷原章介 いしだ壱成 研音 ABEMA 恋愛リアリティ番組 不倫ドラマ 奪い愛シリーズ 東京P.D.警視庁広報2係 パンダより恋が苦手な私たち

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

益若つばさ気づく「渋谷で帰宅困難者になった場合、どこに避難すれば…」（2023年8月24日）｜BIGLOBEニュースモデルの益若つばさ（37歳）が、8月23日に放送されたニュース番組「ABEMAPrime」（ABEMA）に出演。「渋谷で帰宅困難者になった場合、どこに避難すればいいのかを、知…｜BIGLOBEニュース

Read more »

ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2023 2nd Roundにて選手が使用し直筆サインを入れたアイテムを出品するチャリティーオークションを開催株式会社モバオクのプレスリリース（2023年8月30日 12時00分）ABEMA presents RISE WORLD SERIES 2023 2nd Roundにて選手が使用し直筆サインを入れたアイテムを出品するチャリティーオークションを開催

Read more »

ABEMAが日本対カナダをライブ配信！ 中田浩二＆槙野智章のW解説…実況は下田アナが担当 | サッカーキング『ABEMA』は11日、テレビ朝日系列地上波にて生中継するMIZUHO BLUE DREAM MATCH 2023「日本代表vsカナダ代表」のオリジナル解説とし···

Read more »

【調印式①】10.28福岡国際センター大会 GHCヘビー級選手権（第42代王者）ジェイク・リー VS 拳王（挑戦者）リポート「ABEMA presents DEMOLITION STAGE 2023 in FUKUOKA」・日時：10月28日（…

Read more »

【調印式①】10.28福岡国際センター大会 GHCヘビー級選手権（第42代王者）ジェイク・リー VS 拳王（挑戦者）リポート「ABEMA presents DEMOLITION STAGE 2023 in FUKUOKA」・日時：10月28日（…

Read more »

ABEMA、今季のプレミアリーグ累計視聴者数が2600万を突破！三笘薫の活躍などで20代を中心に視聴割合が増加動画ストリーミングサービスの『ABEMA』は30日、2023/24シーズンのプレミアリーグ累計視聴者数が2600万人を突破したことを発表した。リバプールMF遠藤航やアーセナルDF冨安...

Read more »