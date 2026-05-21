七つの大罪グラクロ、7周年記念イベント「7周年レジェンドフェス：Perfect 7」開催

スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）において、5月21日（木）に、新キャラ〈七つの大罪〉不俱戴天 メリオダスが登場する「7周年レジェンドフェス：Perfect 7」を開催することをお知らせいたします。このイベントでは、回数に応じて貯まるマイレージ報酬でLRキャラ7種またはレジェンドの印を選択して獲得でき、900マイレージ到達で新キャラ1体を獲得することができます。また、ログインボーナスやスペシャルミッションイベント、イベントボスパレードなど、様々なコンテンツが用意されています。

スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）において、5月21日（木）に、新キャラ〈七つの大罪〉不俱戴天 メリオダスが登場する「7周年レジェンドフェス：Perfect 7」を開催することをお知らせいたします。

このイベントでは、回数に応じて貯まるマイレージ報酬では、777マイレージ到達でLRキャラ7種またはレジェンドの印を選択して獲得でき、900マイレージ到達で新キャラ1体を獲得することができます。 この機会にぜひ手に入れてください。7周年レジェンドフェスログインボーナス、7周年レジェンドフェススペシャルミッションイベント第1弾 ミッションをクリアすると、報酬として「7周年777ジャンピングボックスチケット」を手に入れることができます。

さらにミッションを15個クリアすると「マーリン＆エスカノールのエンブレムヘイロー」を受け取ることができます。 期間中、クエストをクリアすると「超越者バンのエンブレムヘイロー」、「スキップチケット」、「SSR進化の首飾り」などの育成素材を獲得できます。 ボックスごとに1～11段階あり、段階ごとにボックスを開けていくと「キング＆ディアンヌのエンブレムヘイロー」や「7周年パーフェクトボックス」などの豪華報酬が獲得できます。 本アップデートより新PvEコンテンツ「最高神戦」が登場いたします。

新規育成素材を獲得して、新たな真覚醒が可能となりますので、ぜひ挑戦してください。 イベント期間中、様々なボスが登場する「7周年レジェンドフェスイベントボスパレード」を開催いたします。 イベントをクリアすると、「7周年レジェンドフェス記念カードパック」や「超覚醒コイン」などの育成素材、「ジャンピングボックスチケット」などの豪華報酬を獲得することができます





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