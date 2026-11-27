デビュー25周年の節目を迎えている歌手一青窈（50）が27日、日本クラウンへのレーベル移籍と、新曲「こちらこそ」のリリースを発表した。来年2月3日発売の「こち… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

デビュー25周年の節目を迎えている歌手 一青窈 （50）が27日、日本クラウンへのレーベル移籍と、新曲「こちらこそ」のリリースを発表した。 来年2月3日発売の「こちらこそ」は自身で作詞し、来生たかおが作曲。

約1年半振りのシングルで“Rebirth”をテーマにした。 長年連れ添った夫婦（パートナー）が、あらためて「こちらこそよろしく」と、信頼をこめてあいさつしあい、もう一度、少女のような気持ちで恋をするという物語。25周年については「50歳となりいよいよ人生折り返し地点です。 デビューから15年ほどは『自分の夢』に向かってがむしゃらに突っ走ってきました。 いろいろかなったり、ばかみたいに空回ったり、それでも大いに笑いながら全部の時間を自分の音楽のために費やすことができました。

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結婚してからは子供を3人授かり『愛する人たちの夢を一緒に見ること』の楽しさを知りました。 母親になったことで“夢のために歌う”から“生きるために歌う”とstageが変わり、詩を書いて、歌うという行為が呼吸のように、より欠かせないものになりました。 心をわしづかみにされたままどたばた振り回されたり、なんでこんなことに巻き込まれたんだ！？ と忍耐力を試されたり、自分の命よりも大切な存在の圧倒的な笑顔に支えられ、時には泣きながら、のたうちまわって、やっぱり与えることがいちばんの幸せ！！