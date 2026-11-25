次の移籍市場が近づくと、シュトゥットガルトでは再び選手の退団を巡る憶測が相次ぐ。移籍収入が必要な理由と、クラブが陥っているジレンマを探る。

それでも監査役会は何年も前から高揚感にブレーキをかけ、常に財政に目を配ってきた。 もちろん、少なくともドイツでは、どのクラブにとっても経済面は重要だ。 ただ シュトゥットガルト では、上層部が求める移籍収入を得るため、主力の退団が取り沙汰されることが、もはやちょっとした恒例行事になっている。

昨夏もそうだったし、冬の移籍市場が開くまでの今の数週間もそうだ。 この状況はウリ・ヘーネスも見過ごしていない。 一つは、2025事業年度の好調な財務数値にもかかわらず、シュトゥットガルトがインフラ整備に資金を必要としていることだ。 収入は2024年より8000万ユーロ以上、利益も約700万ユーロ増えた。

Also read 「推し活×双眼鏡」をテーマにしたショートドラマ3作品をビクセン公式Instagramにて公開中。

すでに8月には、メルセデス通りのクラブ事務所を全面改修し、場合によっては完全に建て替える計画が明らかになっていた。 アレクサンダー・ヴェーレ会長は会員総会で、カール・ベンツ・センターを購入したい考えも示した。 建物はMHPアレーナとポルシェ・アレーナの間にある。 敷地には2万平方メートルの利用可能な床面積があり、現在シュトゥットガルトはその一部をマーケティング部門、ファンショップ、育成アカデミーなどのために借りている。

クラブ博物館も計画されている。3800万ユーロに含まれるチェマ・アンドレスの移籍金約2200万～2300万ユーロからは、再売却時の分配条項によってレアル・マドリーが多額を受け取った。 正確な金額は明らかにされておらず、報道によっても大きく異なる。 半額の1100万ユーロとするものもあれば、700万ユーロとするものもある。 さらに、この退団は今やクラブ内部で疑問視されているという。

Advertisement

移籍市場が閉まる直前という遅いタイミングだったため、代役を獲得できなかったからだ。 』によれば、3年間で1億500万ユーロから1億6300万ユーロに膨らんだ。 高額な新戦力の獲得に加え、主将デニス・ウンダフら主力との契約延長によって給与負担は大幅に増加した。 ウンダフは年俸550万ユーロにボーナスと契約金を加え、クラブ史上最高給の選手となった。

遅くとも来季には、次に誰を給与ランキングの上位へ引き上げるべきかという問題も生じる。 その1年後には、大幅なチーム再編を迫られる恐れがある。 実に15人（！ ）の契約が満了を迎える。

現在の主力であるマクシミリアン・ミッテルシュテット、ジェフ・シャボ、クリス・フューリヒ、ヨシャ・ヴァグノマン、そしてシュティラー、デミロヴィッチ、ヘンドリクスも含まれる。 若手ヤニク・シュパルトの契約も満了する。 つまり夏までに、ほぼ決着をつけなければならない。 選手から再び移籍金を得るには、その夏が最後の機会となる。

さもなければ、移籍金なしでの退団が相次ぎかねない。 ファビアン・ヴォールゲムートとクリスティアン・ゲントナーら強化担当にとって、途方もない難題だ。 例えばヘンドリクスとは、しばらく前から交渉を続けている。 だが25歳の同選手は、大幅な昇給に加えて契約解除条項も求めているとされる。

Advertisement

一方、監査役会の大半は今後、その種の条項を設けたくないようだ。 最近の経験が苦いものだったからである。 ヴァルデマール・アントンは2250万ユーロ、セルー・ギラシーは1850万ユーロで、いずれも比較的安価にドルトムントへ移籍した。 伊藤洋輝は2350万ユーロでバイエルン・ミュンヘンに加入した。

現チームで同様の契約解除条項を持つのは、シュティラー（3700万ユーロ）とエル・ハヌス（7500万ユーロ）の2人だけだ。 『ヴォルテマーデの退団後にも、ヘーネスは明らかな苛立ちを隠さず、公の場でチーム編成を批判して補強を要求した。

「もちろん、財政的な事情はある」と述べ、「緊張関係」が生まれるのは「普通のこと」だとも語った。 「だが、競技面の責任を負うのは監督だ」。 この考えが今も変わっていないのは当然だ。 一触即発の状況である。

しかも前述の理由から、シーズン後には移籍収支の問題がまた繰り返される。 さらに、新年に再びチャンピオンズリーグ出場権を獲得できれば、ヘンドリクスらとの今後の、あるいは進行中の契約交渉でも立場が強まる。 もっとも、今季の不安定なスタートを考えれば、出場権獲得は決して確実ではない。 ただ、10試合を終えた段階で見通しを示すには、まだ少し早い。