一時4.60%の高位に達した米長期金利が円相場を壊滅させる？

18日朝の東京外国為替市場で、円相場は下落している。1ドル=158円84〜86銭と前週末17時時点と比べて40銭の円安・ドル高だった。一時158円87銭近辺と、日本政府・日銀が円買いの為替介入を実施したとみられる4月30日以来、約2週間ぶりの安値を付けた。米利上げ観測の高まりが意識され、日米金利差が開いた状態が続くとの思惑から円売り・ドル買いが出ている。原油価格の高止まりで、日本の貿易収支が悪化するとの見方も円の重荷となっている。

18日朝の 東京外国為替市場 で、 円相場 は下落している。8時30分時点では1ドル=158円84〜86銭と前週末17時時点と比べて40銭の 円安・ドル高 だった。 一時158円87銭近辺と、日本政府・日銀が円買いの為替介入を実施したとみられる4月30日以来、約2週間ぶりの安値を付けた。

米利上げ観測の高まりが意識され、日米金利差が開いた状態が続くとの思惑から円売り・ドル買いが出ている。 原油価格の高止まりで、日本の貿易収支が悪化するとの見方も円の重荷となっている。

前週発表の4月の米消費者物価指数や同米卸売物価指数が市場予想以上の結果となり、インフレの加速を示した。15日発表の4月の米鉱工業生産指数や5月のニューヨーク連銀の製造業景況指数は米経済の底堅さを示し、米連邦準備理事会が年内にも利上げに転じるとの見方が増えた。15日の米長期金利が一時4.60%と約1年ぶりの高水準を付け、日米金利差を意識した円売り・ドル買いが出ている。 米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が停滞し、原油価格が高止まりしていることも円相場の重荷となっている。15日まで開かれた米中首脳会談では、両国が具体的な対策を発表するには至らなかった。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化するとの見方が広がっており、ニューヨーク原油先物相場は一時1バレル107ドル台まで上昇。 エネルギーの大半を輸入に頼る日本の交易条件が悪化するとの見方が根強い。 ユーロは対ドルで下落している。8時30分時点では1ユーロ=1.1618〜19ドルと同0.0018ドルのユーロ安・ドル高だった。 その後、1.1612ドル近辺と4月8日以来の安値をつける場面もあった。 原油高が欧州経済の逆風になるとみられ、対ユーロでもドル買いが優勢となっている





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