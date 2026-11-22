株式会社一旗が運営する「鶴ヶ城プロジェクションマッピング2026」が11月20日より会津若松市で始まる。伝統文化とデジタル技術の融合による文化観光DXの最新事例を紹介する。

株式会社一旗 がプロデュースを手掛ける大型デジタルアートイベント「 鶴ヶ城 プロジェクションマッピング 2026」が、福島県 会津若松市 の 鶴ヶ城 城址公園にて開催されている。このイベントは2026年11月20日から2026年11月22日までの3日間にわたり行われ、主催は 鶴ヶ城 ナイトウォーク実行委員会が担っている。

デジタル技術と伝統文化の融合による文化観光DX

株式会社一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツの提供を事業内容とするデジタルクリエイティブカンパニーである。同社は2019年の設立以来、名古屋、東京、大阪、ミラノを拠点に活動しており、これまでに国内および海外で80以上のプロジェクトを手掛けてきた実績を持つ。その活動範囲は、単なるプロジェクションマッピングにとどまらず、イマーシブアートミュージアムなどのイベントやプロジェクトにおける総合演出まで多岐にわたっている。

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同社の取り組みは、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、そして日本の伝統文化を組み合わせることで、文化観光分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）への挑戦を続けてきた点が特徴的である。このイベントでは、歴史的建造物である鶴ヶ城を舞台に、最新の映像技術を活用した没入型の体験を提供し、伝統的な景観にデジタルな価値を付加する試みが実施されている。

数々の国際賞を受賞した実績と技術力

株式会社一旗のプロジェクトは、国内外の高い評価を受けており、複数の権威ある賞を受賞している。特に、「動き出す浮世絵展 Ukiyoe Immersive Art Exhibition」および「動き出す妖怪展 Yokai Immersive Experience Exhibition」は、IAA（International Awards Associate）主催の「MUSE Creative Awards 2026」において、Experiential & Immersive - Exhibition Experience部門で金賞（Gold Winner）を受賞した。

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また、同じくIAA主催の「MUSE Creative Awards 2026」におけるInteractive Outdoor Event部門でも、「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025」のプロジェクションマッピングプロジェクトが金賞を受賞している。これらの受賞は、同社が提供するデジタルインスタレーションやインタラクティブな屋外イベントが、国際的に高い品質と創造性を持つことを証明するものとなっている。

多様なジャンルでのプロデュース実績

同社は、国宝松本城天守やマカオ科学センターなどでのプロジェクションマッピングだけでなく、伝統芸能とデジタル技術の融合にも積極的である。能、歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能と、ホログラフィックスクリーンやプロジェクション映像を組み合わせるイマーシブショーのプロデュースも手掛けている。さらに、古民家や料亭といった伝統建築を舞台とし、生け花や和食、そしてインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナーの開催も実施している。

屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーションや、文化財を仮想空間に再現するVR、AR、メタバースなどの技術活用も、同社の主要な事業領域である。このように多様な形態でのコンテンツ提供により、ユーザーに対して新たな文化的体験の価値を創造し続けてきた。

国内外から認められたデジタルコンテンツの質

株式会社一旗のプロデュースする作品は、日本政府や民間団体からも高く評価されている。東京都および公益財団法人東京観光財団が主催する「プロジェクションマッピング東京賞」では、「ASAKUSA CULTURE & LIGHTS 2025」が優秀賞を獲得している。この賞は、浅草寺の宝蔵門、五重塔、重要文化財である二天門へのプロジェクションマッピングが評価されたものである。

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さらに、内閣府知的財産戦略推進事務局を事務局とするクールジャパン官民連携プラットフォーム主催の「CJPFアワード2025」でも、「動き出す浮世絵展」がプロジェクト部門の優秀賞を受賞している。加えて、内閣府とKADOKAWAが主催する「クールジャパンコンテスト2020」の動画部門では、「DRONE×NINJA DAIJUJI」が奨励賞を受賞している。

これらの受賞歴は、株式会社一旗が単なる視覚的な派手さだけでなく、日本の文化資産を深く理解し、それを現代的なデジタル技術で再解釈する能力を持っていることを示している。鶴ヶ城城址公園で行われている今回のイベントも、同社のこうした高い技術力と文化的洞察が集約されたものと言える。訪れる観客は、歴史的建造物である鶴ヶ城がデジタル技術によってどのように変貌し、新たな物語を紡ぐかを直接目にすることができる。

2026年11月20日から22日まで開催されている本イベントは、福島県会津若松市における文化観光の活性化およびデジタル化の重要な事例となる。株式会社一旗が培ってきた国内外での豊富な実績と受賞経験が、鶴ヶ城という特別な場所と結びつくことで、従来の観光とは異なる新たな価値が生成されている。このプロジェクトは、テクノロジーを通じて伝統文化を再発見し、未来へと継承するための手法を提示するものでもある。