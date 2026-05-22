Արժեն բավականաչափ է անդրադարձել նկարին, որը հանդիսանում է նրա ընտանիքում գտնվող գրիգուրի, նույնիսկ նկարման ժամանակ գրեթե երկու տարի անց, ՝ նկարում, որում բաց է պատկերված ֆիլմը, որը մի քանի ժամ հետո նկարվել էր, փոսնել է իր բեմադրիչի հետ պատկերենի վրա շինությունների մասին ավանդական դիտումներ տալու մասին խոսակցություններ, իսկ ֆիլմում բաց է պատկերված վերջին ֆիլմում բաց է պատկերված վերջին ֆիլմում բաց է պատկերված վերջին ֆիլմում բաց է պատկերված վերջին ֆիլմում բաց է պատկերված վերջին ֆիլմում բաց է պատկերված վերջին ֆիլմում ազատ է, որը նկարվելու է մի քանի ժամ հետո նկարվե՞լ է

投稿では「美大受験を決意した時、手始めに描いた最初の静物デッサンでモチーフにしたのが、我が家のグローグーでした。 見返してみたら描いた日付が2024年5月22日～23日」と、"グローグー"のデッサンが"メモリアル"な作品であることをエピソードとともに明かした。

続いて"本当にちょうど2年後、そのグローグーが主役の映画が公開されて、スターウォーズファンのクラスメイトや先生とキャンバスで感想を語り合える日が来るなんて…フォースの導きを感じざるを得ません"とつづり、熱烈な"スター・ウォーズ"好きの土屋は、劇場公開がスタートした新作映画『スターウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日公開）との"縁"に喜びを感じている様子だった。 なお、新作映画はすでに鑑賞済みのようで"最高最幸の大興奮STAR WARS映画でした!!!

"とコメント。 "そして今夜22時～ #ニッポン放送 #オールナイトニッポンGOLD 映画『スターウォーズ／マンダロリアン＆グローグー』SP 生放送でたっぷりと熱く語ります"とファンに呼びかけた。 ファンからは"すごい","さすが芸大生ですね（笑）スターウォーズ愛が伝わってきます","そうだったんですね!! あまりにも運命的ですね","土屋さんの美大への案内人になってくれたのがまだスゴい","地道な努力で夢を叶えていく土屋さん、カッコいいです","ラジオ楽しませていただきます"などというさまざまな声が寄せられている





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