ヴラホヴィッチの移籍先未定、スパレッティ監督が痛感する不在の影響

ユヴェントスの Dušan Vlahović をめぐる移籍交渉が決裂し、ルチアーノ・スパレッティ監督が不在の影響を語った。複数のクラブが関心を示す中、契約延長問題は膠着状態が続く。ユヴェントスは新ストライカーの獲得に迫られる。

ユヴェントス に所属するセルビア代表 ストライカー 、デュシャン・ ヴラホヴィッチ の移籍問題が複雑化している。 チェルシー 、 ニューカッスル 、 バルセロナ 、 バイエルン ・ミュンヘンなど、複数の欧州トップクラブが獲得に向けて代理人と接触しているとされるが、本格的な移籍話には至っておらず、彼の次なる行き先は未だ不明な状態が続いている。

こうした状況下で、移籍交渉が決裂したことは、ヴラホヴィッチを高く評価するルチアーノ・スパレッティ監督にとって大きな衝撃となっている。 監督は、チームの戦術システムにおいて彼が不可欠な存在であると繰り返し強調しており、最近のインタビューでは「ヴラホヴィッチの不在は日々痛感している。 彼のようなフィジカルと決定力を備えたフォワードがいないとサッカーにならない。 契約延長についてはクラブが交渉中で、今後も続けるだろう。

私はフロントを信頼している」と語り、クラブの対応への信頼を示しつつも、戦力としての欠如を嘆いている。 ヴラホヴィッチは2022年1月、移籍金7000万ユーロにボーナス1000万ユーロを加えた条件でフィオレンティーナからトリノに加入した。 クリスティアーノ・ロナウドの後継者として大きな期待が寄せられていたが、在籍中はパフォーマンスが安定せず、光るプレーを見せることもある一方で「殺し屋の本能が欠ける」という批判も受けてきた。

彼の契約延長を巡る騒動は、すでに18ヶ月以上に及んでおり、その間クラブの経営陣も何度も交代するなど、組織的な混乱が続いた。 最初期にはスポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントーリが、2025年のフリー移籍を避けるために売却を検討したが、その後、コモリ体制下でスパレッティ監督が就任し、ヴラホヴィッチがリーグ最終4試合で4得点を挙げて復調したことで、一転して契約延長が最優先事項となった。 しかし、11月の長期離脱と、欧州からの有力なオファー不足が重なり、早期の移籍が実現せず、現在の膠着状態に至っている。

ヴラホヴィッチが退団した場合、ユヴェントスの攻撃陣には大きな穴が開くことになる。 今夏、新たなストライカーを2人獲得する必要があるとされるが、技術スタッフがすでに他の候補を見送ったため、状況は非常に複雑だ。 報道によると、スパレッティ監督はロイス・オペンダとジョナサン・デイヴィッドを候補から外しており、主力ストライカーの穴を埋める適切な人材の確保に苦労している。 スカウト部門は、質とコストのバランス、そして戦術への適合性を考慮しつつ、難題に直面している。

クラブは、ヴラホヴィッチの残留か移籍かに関わらず、攻撃力の再構築を急ぐ必要があり、今後の動向が注目される





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