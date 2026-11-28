ベネツィア対ボローニャの試合構成と監督ニコラ、パッラディーノの采配。出場選手、交代劇、控えメンバーの詳細なリストと戦術的な背景を解説。

サッカーの試合構成における詳細なデータは、各クラブの戦術理念と選手層の厚さを如実に示す。本記事では、 ベネツィア 対 ボローニャ の試合において、監督 ニコラ と パッラディーノ がどのようにチームを構成し、選手を入れ替えたのかを詳述する。両チームのスターティングメンバーから控えメンバーに至るまで、正確な名簿と交代時間の推移を追う。

ベネツィアの主力布陣と交代戦術

ベネツィアは監督ニコラの指導の下、特定のフォーメーションで臨んだ。スタメンにはスタンコヴィッチ、モレノ、フアン・ジェズス、ハルハル、エノー、ソームらが名を連ねた。これらの選手が前半を通じてチームの骨格を形成し、戦術的な指示を現場で実行した。特にモレノは76分までプレーし、その後はベラ＝コチャプと交代した。この時間帯は試合の展開が変わる重要な分岐点となることが多い。

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中盤や攻撃陣では、ヘルガソン、キケ・ペレス、ハプス、イェボア、アダムスが起用された。ヘルガソンは57分に入替わり、ダガッソと交代している。さらにイェボアは71分でラフマニに、アダムスも71分でラウエルバッハに交代した。これらの交代は、残り時間をコントロールするための監督ニコラの判断によるものだ。具体的な時刻と選手名が記録されており、試合の流れを細かく分析可能である。

出場選手に加え、ベンチにいた控えメンバーの顔ぶれも重要である。モンティポ、ゴメス、シンティエンヌ、サグラド、マッツォッキ、バシッチ、ファンヌ、フェルナンデス、リスマンが待機していた。彼らは試合の状況に応じて投入されるための準備を整えており、監督の采配を支える存在である。これだけの選手数を擁していることは、チームの組織力と選手層の広さを物語っている。

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ボローニャの守備と攻撃の切り替え

対するボローニャは、監督パッラディーノの下、異なる戦略で試合に臨んだ。守護神スコルプスキを軸に、ヴィティク、カザーレ、テアテ、ゾルテア、ポベガらが守備ラインを形成した。ポベガは88分までプレーし、最終的にリブラと交代している。この長時間のプレーは、守備の安定性を維持するために必要だった可能性がある。監督パッラディーノの指示通り、後半終盤まで堅守を貫こうとした意図が感じられる。

中盤ではファーガソン、アルハサン、ベルナルデスキ、オドゴーア、エムバングラが機能した。ベルナルデスキは56分にオルソリーニと交代し、オドゴーアは66分にピッコリに、エムバングラも56分にカンビアーギに交代している。これらの入れ替えは、試合のペースを上げる、あるいは守備固めるなど、局面に応じたものと考えられる。各選手のプレー時間は正確に記録されており、監督の判断が明確に反映されている。

ボローニャの控えメンバーには、ペッシーナ、ジャコモーネ、ヘラン、ヘッゲム、モーロ、アモンダライン、ドフビクが含まれていた。彼らもまた、試合の終盤に力を発揮するための準備を整えていた。監督パッラディーノは、これらの選手を使い果たすことで、試合の最後まで圧力をかけ続ける戦略を取った。選手名の正確なリストは、ファンや関係者にとって貴重な情報源となる。

パルマとトリノの構成も記録

ベネツィアとボローニャ以外のチーム構成についても言及が必要である。パルマは監督ジラルディーノの下、ダッファーラ、デルプラート、トロイロ、エンディアイエ、クレマスキ、ファッビアン、ニコルッシ・カヴィーリア、ケイタ、カルボーニ、エルフェージュ、トゥーレを起用した。このリストは、パルマの戦術体系や主力選手の位置づけを理解する上で不可欠である。監督ジラルディーノの方針が、どの選手に重点を置いているかを浮かび上がらせる。

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トリノは監督アバーテの指揮のもと、ペッリ、パターソン、ココ、コムッツォ、フォルティーニ、ヴラシッチ、フィッツ＝ジム、マンドラゴラ、カッチャマーニ、シメオネ、アダムスで構成された。監督アバーテの采配が、この11人によって具現化されている。特にヴラシッチやマンドラゴラといった攻撃的な選手が起用されたことから、トリノが攻めるサッカーを志向していたことが推測される。各選手の役割が明確化されている。

インテルの戦力とジェノア戦への示唆

インテル対ジェノアの試合構成も記録されている。インテルは監督キヴの指導で、プロヴェデル、パヴァール、アカンジ、カルロス・アウグスト、ディウフ、バレッラ、スチッチ、ジョーンズ、ディマルコ、エスポージト、ラウタロをフィールドに送った。この顔ぶれは、インテルがどのような戦力でジェノアに挑んだかを示している。監督キヴの選んだ11人が、チームの核心をなしている。

これらの詳細なリストは、単なる名簿ではなく、各クラブの戦術的指向や、監督の人間関係、さらには選手のコンディション管理まで含めた重要なデータである。ベネツィアのニコラ監督、ボローニャのパッラディーノ監督、パルマのジラルディーノ監督、トリノのアバーテ監督、そしてインテルのキヴ監督。彼らの選択と結果は、サッカー分析において非常に価値のある情報として残される。選手名、交代時間、監督名を正確に記録することは、このスポーツの客観性を支える基盤である。