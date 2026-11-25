カンパニア州のアグロ・サルネーゼ・ノチェリーノ地域で栽培されるサン・マルツァーノDOPトマトは、ヴェスヴィオ火山の火山灰が由来の養分豊かな土壌で生育。水分が少なくとろみがあり甘みとうま味が濃いのが特徴で、保護協会の規定により細長い形状や軸比など厳格な基準が設けられている。

サン・マルツァーノ は水分が少なく、トマトそのものにソースのようなとろみがあり、甘く、うま味が濃くなっています。 産地は カンパニア州 のアグロ・サルネーゼ・ノチェリーノと呼ばれる地域で、 ヴェスヴィオ火山 の噴火で降り積もった火山灰が長年かけて養分豊かな土壌となり、トマトの生育にピッタリな土地となっているそうです。

です。 保護協会の規定によると、本物のサン・マルツァーノは細長く、通常は長さが6～8cmほどで、甘みと酸味がほどよく釣り合っており、薄皮は簡単にむけ、果肉は肉厚で締まりがあり、種はごくわずかというトマトだそうです。 果実の縦の長さと横の幅の比率を表す軸比は「2.2 + 0.2」以上で、胎座の空洞が少ないという特徴もあります。

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高級トマトであるサン・マルツァーノが厳しく管理されている理由は、栽培できる地域が世界でもごく狭い一帯に限られており、実際に栽培されている土地は1000エーカーにも満たない土地です。 そのため、サン・マルツァーノが出回る量はごくわずかとなるはずです。 しかし、「どうして近所のスーパーにもサン・マルツァーノのトマト缶が売っているんだ？ 」と思う人もいるはず。