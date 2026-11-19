創業者チャウ・グエン氏率いるヴィンテージモダン社が、最新フォード・マスタングGTのプラットフォームとクラシックデザインを融合。セレブリティも愛用するその技術と性能の詳細を解説する。

クラシックなフォード・ブロンコ風の車両製作から事業を立ち上げて約7年が経過した現在、創業者兼CEOの チャウ・グエン 氏が率いる企業「 ヴィンテージモダン社 」は、延べ約500台の車両製作実績を誇っている。この実績の高さを示す一例として、マーク・ウォールバーグやレブロン・ジェームズ、ジェニファー・ロペス、ケヴィン・ハートといった著名なセレブリティーやアスリートたちが顧客リストに名を連ねている点が挙げられる。彼らの支持は、同社のブランド力が単なるレトロ志向を超え、現代の技術と融合した製品価値によって支えられていることを物語っている。

現行プラットフォームを採用した技術革新

通常のレストモッドが古い車両のボディやフレームをベースに現代のエンジンや足回りを組み込むのに対し、ヴィンテージモダン社が採用している手法は対照的である。同社は現代の最新プラットフォームをベース車両とし、その上にクラシックな意匠のボディを組み合わせる独自のアプローチを採用している。海外メディアでも報じられている通り、この手法には明確な目的がある。それは、古いクルマの宿命とも言える信頼性の低さや整備の手間、そして現代の交通環境や安全基準とのギャップを解消することである。同社の使命は、これらを克服し、日常の足としても安心して乗れる「近代化されたクラシック」を実現することにある。

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この哲学が最も顕著に表れているのが、外装デザインである。同社の車両は、映画『60セカンディング（Gone in 60 Seconds）』に登場した1967年型フォード・マスタングGT500「エレノア」を強く想起させるプロポーションを纏っている。長く伸びたボンネット、リアフェンダーへと滑らかに落ち込むファストバックのルーフライン、ワイドなスタンスなどが特徴的だ。さらに、特徴的なフロントグリルや補助ドライビングライト、リアホイール前方のサイドスクープといったディテールが、往年の名車が放つ威圧感と色気を巧みに取り込むことで、視覚的な魅力と機能性を両立させている。

しかし、その外見の奥にある骨格こそが同社の最大の技術的差別化要因である。ヴィンテージ・ファストバックの心臓部であり骨格となっているのは、旧車のレストアシャシーではなく、現行第7世代「S650」系フォード・マスタングGT（2026年以降モデルベース）のプラットフォームだ。これにより、単なるレトロカー風の外見に留まらず、現代の自動車工学がもたらすDriving Dynamics（ドライビングダイナミクス）を基礎として提供することが可能になっている。この選択により、従来のレストモッド車両が抱えていた構造上の不安定性や、古いシャーシ特有の腐食リスクといった課題を根本から排除している。

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高級サスペンションと精密な制御システム

足回りおよび制動系には、最高水準の部品が採用されている。路面状況や走行モードに応じて減衰力を瞬時に最適化するマグネライド（MagneRide）アダプティブサスペンションが搭載されており、ドライバーの要望に応じて剛性と乗り心地をリアルタイムで調整する。また、強力な制動力を発揮するブレンボ（Brembo）製ブレーキシステムも装備され、ハイパフォーマンスな走行時に必要とされる確実な停止性能を提供している。これらのコンポーネントは、単なる性能向上だけでなく、車両全体のバランスと調和を保つために精密にチューニングされている。

走行モードはNormal、Sport、Slippery、Track、Drag Strip、Customの6種類が用意されており、路面環境やドライバーの気分に応じたセッティングが可能だ。これにより、雨天時の安定走行からサーキットでの限界接近まで、幅広いシチュエーションに対応する。さらにエキゾーストシステムには、Quiet、Normal、Sport、Trackの4つのサウンドモードを備えたアクティブバルブ機構が採用されている。これにより、住宅街での静粛性を保ちつつも、サーキットやワインディングロードでの走行時には迫力あるV8サウンドを自在に切り替えることができ、听觉的にも楽しめる仕様となっている。

安全基準適合と驚異的なパワートレイン

安全面においても妥協はない。8つのエアバッグをはじめ、クラッシャブルゾーン、サイドインパクトビーム、スタビリティコントロール、トラクションコントロール、ABSといった現代の安全装備を備えている。設計段階から米国の連邦自動車安全基準（FMVSS）への適合や衝突試験の要件を見据えており、法律上の要件を満たすだけでなく、実際の衝突時に乗員を守るための構造的強度を確保している。これは、同社が「日常の足として安心して乗れる」ことを約束する上で不可欠な要素であり、単なるスタイリング重視のプロジェクトではないことを示している。

パワートレインは、S650マスタングGTの5.0リッターV8エンジンをベースとしている。標準仕様でも最高出力486ps、最大トルク418 lb-ftのパフォーマンスを発揮し、十分な走力を持つ。さらに強烈な加速と圧倒的なパワーを求めるオーナー向けには、オプションとして3.0リッターウィップル（Whipple）製スーパーチャージャーが用意されている。93オクタンガソリンを使用した場合のスペックは、最高出力840ps、最大トルク615 lb-ftへと大幅に向上する。ヴィンテージモダン社の試算によれば、この840ps仕様の0-60mph加速は約2.8〜2.9秒に達するとされており、クラシックなルックスの裏側に現代のハイパーカーやスーパーカー顔負けの瞬発力を秘めている。

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トランスミッションは、シフトダウン時の回転数を自動で合わせるレブマッチング機能付きの6速マニュアルトランスミッションと、ステアリングホイール上のパドルシフトで素早い変速を楽しめる10速オートマチックトランスミッションの双方から選択可能である。この選択肢の広さは、伝統的なギアチェンジの楽しさを求める層と、最新のテクノロジーによる迅速な反応を求める層の両方に対応する同社の柔軟性を示している。これらの要素が総合的に組み合わさることで、ヴィンテージモダン社の車両は、単なる復刻車で終わることなく、現代を生き抜くための最適なモビリティの一つとして確立されている。