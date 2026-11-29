レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・アラベスに1-2でまさかの敗戦を喫し、ラ・リーガ優勝争いで痛い勝ち点を落とした。だが、試合後に議論の的となったのは結果だけではない。ジョゼ・モウリーニョがアルダ・ギュレルを交代させる一方で、ヴィニシウス・ジュニオールを試合終了の笛までピッチに残したことで、選手への接し方における基準に疑問の声が上がったのだ。

レアル・マドリー は本拠地サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・ アラベス に1-2でまさかの敗戦を喫し、 ラ・リーガ 優勝争いで痛い勝ち点を落とした。 だが、試合後に議論の的となったのは結果だけではない。

ジョゼ・モウリーニョがアルダ・ギュレルを交代させる一方で、ヴィニシウス・ジュニオールを試合終了の笛までピッチに残したことで、選手への接し方における基準に疑問の声が上がったのだ。 モウリーニョは60分にギュレルを下げてカルロス・エスピを投入したが、トルコ人MFはこの決断を冷静には受け入れず、ピッチを後にする際に不満をあらわにした。 驚きが広がったのは、ヴィニシウスもまた期待されたパフォーマンスを見せていなかったにもかかわらず、試合終了までピッチに残ったからだ。

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』の番組『カルセル・デポルティーボ』では、複数の記者や解説者がこの判断の波紋について議論し、一部はギュレルの怒りには正当な理由があったとの見方を示した。 議論は交代の是非にとどまらず、ブラジル人ウインガーに対して高まる不満や、それがレアル・マドリーのサポーターとの関係にどこまで影響を及ぼすかにまで広がった。 最も手厳しかったのはチャサリ記者で、次のように語った。