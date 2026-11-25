レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが今季初ゴールを決めた。UEFA POTMのエンバペがトロフィーを贈る愛のある振る舞いで、苦難からの解放を象徴する瞬間となった。

レアル・マドリード のエース、 ヴィニシウス・ジュニオール が長かった得点の渇望に終止符を打った。87分にチームの5点目を奪うと、これは今大会初得点であり、クラブでの得点は8月下旬のレアル・ソシエダ戦以来、実に3ヶ月ぶりの快挙となった。

念願のゴールで解放の瞬間を演出

得点直後、サンティアゴ・ベルナベウのピッチ上には笑顔のチームメイトが次々と駆け寄ってきた。本拠地のサポーターたちも大いなる拍手を送り、悲喜こもごもの歴史を背負う選手を全力で祝福した。この瞬間は、ヴィニシウスにとって単なる得点ではなく、精神的な解放を意味するものとなった。

Also read 前半だけでハット達成！…ドルトムント7発大勝の“立役者”アデイェミ「本当に良い夜だった」

エンバペの気遣いが物語った絆

試合後、欧州サッカー連盟（UEFA）が認定するプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）のミニトロフィーを受賞したキリアン・エンバペが、そのトロフィーをヴィニシウスへ手渡すという珍しい振る舞いを見せた。スペイン紙『マルカ』は、この粋な気遣いをヴィニシウスにとって深い意味を持つ出来事であると指摘。彼は長い間求めてきた『解放』と『安らぎ』の瞬間を、チームメイトとの絆を通じて得たと伝えている。

Advertisement

低迷からの脱却と家族のような連帯

今シーズン、ヴィニシウスは低調なパフォーマンスが続いていた。ラ・リーガでは愚行により4試合出場停止処分を科されるなど、苦しい序盤戦を強いられていた。しかし、このゴールによって再び自分の輝きを取り戻す原動力を得たようだ。チーム全体としての一体感が高まったことを示す象徴的なシーンとなった。

ロマーノ氏が伝えた選手の素直な心情

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、試合後ヴィニシウスは『僕が本当に必要としていたゴールを、チームメイト全員がこんなに喜んでくれて嬉しいよ。僕たちは家族だ。ありがとう』と語っていたという。チームメイトへの深い感謝と、家族のような連帯感を強調する言葉は、彼がどれほどこの瞬間を待っていたかを物語っている。