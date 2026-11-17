ヴィニシウス・ジュニオールがシンガポール戦での活躍を明かし、2026年W杯後の準備不足を認めた。代表でのゴールを機に、レアル・マドリーでの不振克服とチーム内での地位回復へ向けた決意を示す。

ブラジル代表 のスター選手 ヴィニシウス・ジュニオール は、 シンガポール戦 前の記者会見において、2026年ワールドカップに向けた理想的な準備が整っていないことを素直に認めた。代表チームの早期敗退の重圧を受けた彼は、この期間を心身の休息と家族との団らの時間充てることを決定し、例年と比較してトレーニング量が減少したと説明した。この選択が結果にどう影響したかは数字に表れており、 レアル・マドリー でのパフォーマンス低下は彼の苦境を如実に示している。

レアル・マドリーでの不振と数字

ヴィニシウスのレアル・マドリーにおける直近の成績は、チーム屈指のスターとして君臨してきた選手としては納得できるものではない。彼の最近のスタッツは、12試合に出場してゴール1つ、アシスト3回という低調な数字に終わっている。本人自身もこの不振の深刻さを自覚しており、過去の輝かしい記録と比較した時の落差を痛感している様子だ。

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この数字の低迷は単なる調子の波に留まらない。チームの戦力構成の変化が、彼のポジションを脅かす状況を生み出している。新加入のヤン・ディオマンデが急成長し、ヴィニシウスの得意とする左サイドのポジション争いが激化しているのだ。ディオマンデの力強く効果的な活躍は、レアル・マドリーの先発メンバーにおいてブラジル人選手であるヴィニシウスの standing に疑問を投げかける結果となっている。

過ちの認識とメッシらとの比較

自身の失敗を認めつつも、ヴィニシウスは調子を取り戻す能力に対しては全く疑いを見せなかった。彼は昨シーズンも同様の不振期を経験しながらも、最終的に素晴らしい得点記録でシーズンにフィニッシュしたことを振り返り、その教訓を生かしていると強調した。昨年12月の時点で自身はわずか5ゴールしか挙げていなかったものの、シーズンの終盤に向けて準備を整え、最終的には20ゴール以上を挙げてシーズンを終えた実績を例に挙げた。

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さらに、長年にわたって並外れた高いパフォーマンスレベルを維持することの難しさを指摘し、その点においてリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが最も顕著な例外であると述べた。ヴィニシウスは自分は過ちを犯す一人の人間であり、常に学び、向上しようとしていると語った。この謙虚な姿勢と自己分析能力が、彼が逆境から立ち直る原動力となっている。

代表での責任増大と次なる挑戦

また、ブラジル代表における最年長の選手の一つとして、チーム内でより大きな責任を担うことを誓った。彼の役割は単なる得点者にとどまらず、エンドリッキやエステヴァンといった若き才能が、プレッシャーを全て自分たちだけで背負うことなく成長できる環境作りをすることにある。このリーダーシップの発揮が、次の世代へつなげる重要な役割となる。

日本戦での2ゴール、そしてシンガポール戦でのハットトリックを経て、ヴィニシウスには代表での復活をレアル・マドリーでの新たな出発点に変える絶好のチャンスが訪れている。クラブでは、ゴールゲッターとしての地位を再び取り戻し、この苦しい時期が一時的なつまずきにすぎなかったことを証明するという、より大きな挑戦が待っている。彼の次のパフォーマンスが、チームの未来を左右する鍵となる。