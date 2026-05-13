ヴィッセル神戸MF武藤嘉紀、今季初ゴールを決め勝利に貢献

ヴィッセル神戸MF武藤嘉紀が今季初ゴールを決め、4月11日名古屋グランパス戦以来の90分勝利で勝ち点3を積み上げた。武藤は「今日はどんな内容であれしっかり戦って、勝利に貢献したい気持ちで臨んだ。内容としても全員が戦って、球際、走るところでヴィッセルらしさが戻ってきた」と胸をなで下ろした。

ヴィッセル神戸 が京都サンガF. C.を1－0で下し、 4月11日名古屋グランパス戦以来の90分勝利 で 勝ち点3 を積み上げた。 前半から何度もクロスでチャンスをつくりながらも得点を挙げられない時間が続いたが、後半33分にCKの流れからDFンドカ・ボニフェイスが 今季初ゴール を決めて先制。

その1点を最後まで守った勝利にMF武藤嘉紀は「今日はどんな内容であれしっかり戦って、勝利に貢献したい気持ちで臨んだ。 内容としても全員が戦って、球際、走るところでヴィッセルらしさが戻ってきた」と胸をなで下ろした。 4月にはハードな日程の中で、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）のファイナルラウンドを戦った。 準々決勝でアルサド（カタール）をPK戦の末に下したが、準決勝では前回王者のアルアハリ（サウジアラビア）に1－2で敗戦。 目標としていたアジア制覇に届かなかった後は、1勝3敗と苦しんだ。

ガンバ大阪に0－5、ファジアーノ岡山に0－3と敗れるなど4試合で1得点9失点と苦戦したことを武藤は「みんな全てを懸けていたが、それが途切れてしまって、それがどっと出てしまった。 気合入れてやり直さなきゃいけないっていうのは頭ではわかっていても、そのショックは正直大きかった」と振り返った。 それでもこの日の勝利でWESTグループ首位の名古屋に勝ち点で並び、逆転Vへの希望をつないだ。

"来季もACLEにまた出たい。 "（ACLEで負けた）悔しさはやっぱりACLEでしか返せないと思うので、それを引き寄せないといけない。 あと2戦、とにかく勝つしかない。 背番号11の元日本代表は、残り2戦での連勝を力強く宣言した





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ヴィッセル神戸 京都サンガF.C. MF武藤嘉紀 今季初ゴール 4月11日名古屋グランパス戦以来の90分勝利 勝ち点3 アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）のファイナルラウンド アルサド（カタール） アルアハリ（サウジアラビア） ガンバ大阪 ファジアーノ岡山

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

広島、ＰＫ戦で敗れ天皇杯決勝６連敗 ＰＫ失敗のＭＦ満田と川村は涙…満田「責任を感じる」広島はＰＫ戦の末に甲府に敗れ、天皇杯決勝は６連敗となった。堅い守備から効果的なカウンターを繰り出す甲府の流れに持ち込まれ、前半２６分に先制を許した。それでも敗色ムードが漂いつつあった後半３９分、ＭＦ

Read more »

天皇杯の無念から一週間「サポーターのほうが悔しい。下を向いてはダメだ」、広島MF満田誠はCK2本で大逆転劇“演出” | ゲキサカ[10.22 ルヴァン杯決勝 C大阪1-2広島 国立] 初優勝決定ゴールをお膳立てした。サンフレッチェ広島は0-1のまま90分間が経過。しかし後半アディショナルタイム6分過ぎにPKで追いつくと、その5分後に再び試合が動く。MF...

Read more »

エレコム、超小型USBメモリーに高容量モデルとUSB Type-C／A両対応の2タイプ登場読み込み速度がアップし高容量化したUSBメモリー（MF-SU3ASVシリーズ）と、コンパクトな本体にUSB Type-CコネクターとUSB Type-Aコネクターを搭載したUSBメモリー（MF-CAU32BKシリーズ、MF-CAU32SVシリーズ）を発表。

Read more »

[MOM853]東北選抜MF玉城大志(仙台大3年)_流れを一変させた途中出場MFの先制弾 | ゲキサカ[大学サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][2.28 デンチャレ グループB プレーオフ選抜0-2東海選抜 ひたちなか市総合運動公園] 流れが一変した。スコアレスの展開で先に動きをみせたのは東北選抜。後半12分、MF...

Read more »

夏アニメ『ライアー・ライアー』OP＆ED主題歌情報 解禁 | アニメイトタイムズ【アニメイトタイムズ】KADOKAWA のライトノベルレーベル「MF ⽂庫 J」より大人気刊行中の、絶対に負けられない学園頭脳ゲーム＆ラブコメ ライトノベル『ライアー・ライアー』。このたび、2023年7月から放送開始となるTVアニメのオープニング＆エンディング主題歌が解禁となりました。オー...

Read more »

エレコム、スライド操作でUSB Type-A/Cを切り替えできるUSBメモリを発売エレコム株式会社は、USB Type-AとUSB Type-Cを切り替えて使用できるUSBメモリを発売する。ラインアップと直販サイトでの販売価格は、32GBの「MF-WSAU3032G」が3278円、64GBの「MF-WSAU3064G」が4708円、128GBの「MF-WSAU3128G」が6908円、256GBの「MF-WSAU3256G」が9878円。本体カラーはブラック・ホワイト・ブルー（64/128GBのみ）。8月上旬の出荷予定。

Read more »