新しい未来のテレビABEMAは、ヴィジュアル系リバイバルバンド「色々な十字架」が2025年11月21日に開催した大阪ワンマン公演を、2026年12月20日にABEMA PPVにて独占配信することを発表した。チケットは11月21日より販売中で、マルチアングル機能も用意されている。

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「 ABEMA PPV 」にて5人組 ヴィジュアル系 リバイバルバンド「 色々な十字架 」のワンマン公演「OSAKA ONE-MAN SHOW『人類はもっとゴリラを尊敬した方がいい』」を2026年12月20日（日）20時より独占配信することを決定いたしました。

また、本配信のチケットを11月21日（土）21時より販売中です。 このたび「ABEMA PPV」にて独占配信が決定した本公演は、11月21日（土）にGORILLA HALL OSAKAで行われた、「色々な十字架」にとってバンド初となる大阪ワンマン公演です。 タイトルは「OSAKA ONE-MAN SHOW『人類はもっとゴリラを尊敬した方がいい』」。 タイトルだけではどのような内容になるか想像もつかない、特別なステージにぜひご期待ください。

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本配信は、「ABEMA PPV」にて2026年11月21日（土）21時からチケットの販売を開始しており、一般チケット3,500円（税込）、上手・下手・全景と様々なアングルで楽しめるマルチアングルチケット5,000円（税込）で購入・視聴いただけます（※1）。

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「色々な十字架」による初の大阪ワンマン公演を、ぜひ「ABEMA PPV」にてご覧ください。 音楽ストリーミングサービス「AWA」では、色々な十字架の本公演のセットリストをまとめたプレイリストを公開中です。 また、AWAの音声ライブ配信機能「ラウンジ」では、色々な十字架によるレギュラー番組『ヴィジュアル系の、お話がしたいの。 』を隔週木曜21:00から配信しています。