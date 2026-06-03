ワールドカップに臨むアメリカ代表の監督は息子セバスチャン・バーハルター

アメリカ代表の監督は息子セバスチャン・バーハルター。彼は過去25年間、息子の成長を支える原動力でもあった。2002年、1歳のセバスチャンはスタンドからワールドカップでプレーする父親を応援していた。2022年には観客席から父の采配を見守った。代表メンバー発表までの数週間、選手たちはストレスを感じるものだという。

ワールドカップ に臨む アメリカ代表 の監督は、息子 セバスチャン・バーハルター 。 彼は過去25年間、息子の成長を支える原動力でもあった。2002年、1歳のセバスチャンはスタンドから ワールドカップ でプレーする父親を応援していた。2022年には観客席から父の采配を見守った。

代表メンバー発表までの数週間、選手たちはストレスを感じるものだという。 選手としても監督としても待機期間を経験したバーハルターは言う。

「彼らは他のことに気を取られ始める。 セバスチャンやクリスにとっては、ただベストを尽くしてプレーすることに集中し、結果がどうであれ誇りに思えるようにすることだった。 彼をこのレベルに導いたのは、名字や父親の立場ではなく、その集中力だ。 バーハルターが最も伝えたいのも、その事実である。

バーハルターが「何が可能か」と考え始めるのに時間はかからなかった。 彼は世界中の人々と同じように、息子がMLSで頭角を現し、2025年シーズンの序盤にブレイクする様子を見守っていた。 その直後、バーハルターは、ワールドカップまでにすべてがうまくまとまるのではないかと思い始めた。 彼の当初の考えは単純だった。

セバスチャンにチャンスが与えられれば、それは実現するかもしれない、と。

「彼の成長を見守るだけで、この15年間、彼がどれほど努力してきたか分かる。 本当に素晴らしいことだ」息子セバスチャンにとって興味深いのは、父がコロンバスを去り米国代表監督に就いた直後に自身がクルーで頭角を現し、さらに父の任期終了から1年も経たないうちに国際舞台へ躍り出たこと。 どちらの転機も、もう一方の飛躍を後押しした。

「仮に父から代表招集の電話があっても、他の人より倍努力してポジションを勝ち取らなければならなかっただろう」とセバスチャンは語る。 「周りが何と言おうと気にならなかった。 父がどんな人か知っているからだ。 彼はただ呼ぶためだけに息子を招集する人ではない。

「代表に呼ばれるなら、実力で勝ち取りたい。 父が私を呼ぶはずがない。 その時点ではまだ値していなかった」現代のMFは幼少期から共に育った選手たちとプレーしている。 彼はタイラー・アダムスを自身のアイドルだと語り、父親から彼と仕事をした話を聞いてからその思いは強まったという。

先週末のセネガル戦ではアダムスと並んで先発した。 過去2年間、GOALは2022年ワールドカップの米国代表メンバーの大半にインタビューを行った。 多くの選手にとって、カタールでの思い出はピッチではなく、ホテルやトレーニング場、バス、選手ラウンジなど、チームメイトと過ごしたあらゆる場所で生まれた。 そこが絆が築かれた場所だったのだ。

「環境づくりには意図的に取り組んだ」と彼は語る。 「選手部屋の位置、ロビーや廊下の照明、ベッドなど、すべてを把握していた。 特にラウンジには力を入れ、ワールドカップ1年前から建築家に設計を依頼した。

「選手たちがそこで素晴らしい体験をして帰ってきたと聞くだけで、すべてが報われる。 重要なのは、ラウンジや細部を整えることではなく、適切な選手グループだ。 あのチームは理想的で、私が関わった中でも最も結束の固いチームの一つだった」「指導者の醍醐味は、選手としてだけでなく人間としての成長を見られることだ。 その過程は大きな喜びだ」とバーハルターは語る。

「国を代表することは大きな名誉だ。 だがそれだけにはしたくなかった。 選手たちには、それ以上の何かのためにプレーしてほしかった。 互いを深く思いやり、隣にいる仲間を心から大切に思うからこそプレーしてほしいと願っていたんだ」「チームとしてその段階に到達するのは難しい。

個人の利害が絡むからだ。 だが選手たちは間違いなくそこにたどり着いた。 そして今、ワールドカップが近づくにつれ、彼らはそれをさらに高いレベルへと引き上げる必要があると思う。 同時に、ホームでの応援を受け、自国で開催されるワールドカップに臨めるというのは、本当に素晴らしいことだ。

」セバスチャン・バーハルターは2022年、米国代表の熱狂的ファンだった。 自分はチームの「延長線上にある存在」だと語っていた。 だが大会が終わると同時に、彼はファンからより大きな存在になろうと決めた。 試合が始まれば、スタンドに再びバーハルターの姿が見られるだろう。2002年、2006年、2022年はセバスチャンだった。

今回はグレッグの番だ。 具体的な予定は調整中だ。 彼は他にもやることがある。7月16日のホームゲーム（偶然にも息子の所属するバンクーバー・ホワイトキャップス戦）に向けて、ファイヤーでの仕事を前倒しで進める必要がある。 とはいえ、いま世界中が注目するのはW杯だ。

バーハルターも開幕が待ちきれない。 先何が起こるかは分からない。 人生は一瞬で変わる、と彼は知っている。 それでも、監督として、元選手として、そして父親として、彼が確信していることがある





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