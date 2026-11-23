ワールドラグビーは男子15人制年間表彰候補者を発表し、日本代表SO伊藤龍之介がブレークスルー・オブ・ザ・イヤーにノミネートされた。日本選手として初の快挙であり、イタリア戦での初キャップ後、安定したゲームメイクとオーストラリア戦での初トライなどが評価された。受賞者は30日に発表される。

ラグビー の国際統括団体ワールド ラグビー （ＷＲ）は２３日、男子１５人制の年間表彰候補者を発表した。 今年初キャップを獲得し、テストマッチで大きなインパクトを残した「 ブレークスルー・オブ・ザ・イヤー 」に、 日本代表 で明大４年のＳＯ 伊藤龍之介 がノミネートされた。２０１５年から始まった国際舞台での“新人賞”候補に、日本選手としては初めて名前が挙がった。

伊藤は、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が学生の育成を目的とした「ジャパン・タレント・スコッド」出身で、今年７月のイタリア戦で初キャップ。 的確なゲームメイクで鮮烈デビューを果たすと、テストマッチ９戦に先発。８月のオーストラリア戦（花園）では初トライを挙げた。 ＷＲは伊藤を「プロとして試合をする前にテストマッチに抜てきされると、イタリア、アイルランド、フランスとの試合で落ち着いたプレーを披露。 早くも地位を確立した。

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その後、オーストラリア戦で代表初トライを記録した」と紹介。 候補者はフランスのＣＴＢブローボワリとＷＴＢグランディデエ、南アのフランカー・デビリアスら４人が挙がった。 年間最優秀選手らを含めた受賞者の発表は３０日。 日本代表は現在、欧州でネーションズ選手権を戦っているが、伊藤は所属の明大で関東大学対抗戦に出場し、２２日には帝京大戦の３３―１０の勝利に貢献した。

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過去にフランス代表のＳＯヌタマックや、オールブラックスのＦＢウィル・ジョーダンら世界的スターが獲得した賞に伊藤が輝くか、注目が集まる。