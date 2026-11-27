ワールドは27日、婦人服を手掛ける「マークスタイラー」（東京・渋谷）の事業を日本政策投資銀行（DBJ）との共同出資会社を通じて取得すると発表した。取得額は非開示。若い世代の女性に人気のブランドを持つマークスタイラーを傘下に収め収益源を多様化する。DBJとワールドの共同出資会社「W&Dインベストメントデザイン」（東京・港）が、私的整理するマークスタイラーの全事業と金融債務を承継した新会社

は27日、婦人服を手掛ける「マークスタイラー」（東京・渋谷）の事業を日本政策投資銀行（DBJ）との共同出資会社を通じて取得すると発表した。 取得額は非開示。 若い世代の女性に人気のブランドを持つマークスタイラーを傘下に収め収益源を多様化する。

DBJとワールドの共同出資会社「W&Dインベストメントデザイン」（東京・港）が、私的整理するマークスタイラーの全事業と金融債務を承継した新会社の全株式を取得する。27日付で株式取得契約を結んだ。12月29日付で完全子会社化する予定だ。 マークスタイラーは「エモダ」や「マーキュリーデュオ」など16ブランドを展開し、若年女性に強みをもつ。 同社は2024年1月にMBO（経営陣が参加する買収）を実施した。 新規株式公開（IPO）を目指して高い売り上げ目標を掲げたものの、販売が低迷。

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先行投資も重荷となり、収益力や財務が悪化していた。 今回の事業買収に伴い、ワールドとW&Dはマークスタイラーの組織再編やコスト削減などの構造改革を実施する。 ワールドはカジュアル衣料「ライトオン」をはじめとするこれまでのアパレル企業の経営を支援してきたノウハウと、ワールドの法人向けの販売網を活用する。