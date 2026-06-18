ワールドカップスイス、若手MFヨハン・マンザンビの2得点で4-1勝利

2022年W杯北中米大会B組第2戦でスイスがボスニア・ヘルツェゴビナを破り、勝ち点4に伸ばした。途中出場の20歳MFヨハン・マンザンビが2得点を挙げ試合最優秀選手に選ばれ、国内外で絶賛と移籍期待が高まっている。

2022年11月18日（日本時間19日）に開催されたFIFA ワールドカップ 北中米大会の1次リーグB組第2戦で、 スイス 代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表を4－1で下し、勝ち点を4に伸ばした。

スイスは前半は両チームともに得点がなく0－0のまま試合を終えるかに見えたが、後半に入ると一気に流れが変わった。 後半開始から27分が経過した時点で、スイスは若手ミッドフィールダーのヨハン・マンザンビが途中出場し、すぐさまボールを奪取。 そのまま右足で放ったダイレクトボレーがネット裏に吸い込まれ、先制点をマークした。 続く45分には相手ディフェンダーのバルガスの折り返しパスを巧みに読んで右足のインサイドで押し込み、追加点を決めた。

これによりスイスは0－0から4－0と一気にリードを奪い、試合はほぼ決着した形となった。 ボスニア側も一度は得点を挙げたが、スイスの攻撃の勢いは止まらず、最終スコアは4－1でスイスが勝利した。 この試合で特に注目されたのは、ドイツ1部フライブルクに所属し、同クラブで鈴木唯人と共にプレーする20歳のミッドフィールダー、ヨハン・マンザンビの活躍である。 マンザンビはゲームメイクやディフェンスに優れたバランスの取れた選手として知られていたが、今回のワールドカップでの登場はまさに舞台を変えるものだった。

途中出場ながら2得点という圧倒的な貢献を見せ、試合後には「ワールドカップで2得点できるなんて信じられない。 今夜は眠れないかもしれない」と喜びを爆発させた。 さらに、彼は試合最優秀選手（MOM）に選ばれ、観客席やテレビ画面に映る彼の表情は、まさに国際舞台での覚醒を象徴していた。 マンザンビの活躍は国内外のサッカーファンや専門家の間で大きな話題となり、SNSでは「とんでもない20歳」「めちゃくちゃいい選手」「シーズン通して見たい」「大舞台で覚醒した」といった称賛の声が続々と寄せられた。

また「世界にバレちゃった」「フライブルクからステップアップしそう」「この先が楽しみすぎる」「W杯後、争奪戦になりそう」といった期待感も高まっている。 クラブ側は既に複数の欧州トップチームからのオファーがあると報じられており、ワールドカップ後の移籍市場での争奪戦が激化することが予想される。 スイスはこの勝利で4大会連続1次リーグ突破という偉業に近づき、今後のラウンドロビン戦でも高い評価を受けることになるだろう。

今回の試合は、若手選手が大舞台でいかにインパクトを与えられるかを示す好例であり、サッカー界全体に新たなスター誕生の兆しを感じさせた





sponichiannex / 🏆 116. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

サッカー ワールドカップ スイス ヨハン・マンザンビ 移籍

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

広島、ＰＫ戦で敗れ天皇杯決勝６連敗 ＰＫ失敗のＭＦ満田と川村は涙…満田「責任を感じる」広島はＰＫ戦の末に甲府に敗れ、天皇杯決勝は６連敗となった。堅い守備から効果的なカウンターを繰り出す甲府の流れに持ち込まれ、前半２６分に先制を許した。それでも敗色ムードが漂いつつあった後半３９分、ＭＦ

Read more »

天皇杯の無念から一週間「サポーターのほうが悔しい。下を向いてはダメだ」、広島MF満田誠はCK2本で大逆転劇“演出” | ゲキサカ[10.22 ルヴァン杯決勝 C大阪1-2広島 国立] 初優勝決定ゴールをお膳立てした。サンフレッチェ広島は0-1のまま90分間が経過。しかし後半アディショナルタイム6分過ぎにPKで追いつくと、その5分後に再び試合が動く。MF...

Read more »

エレコム、超小型USBメモリーに高容量モデルとUSB Type-C／A両対応の2タイプ登場読み込み速度がアップし高容量化したUSBメモリー（MF-SU3ASVシリーズ）と、コンパクトな本体にUSB Type-CコネクターとUSB Type-Aコネクターを搭載したUSBメモリー（MF-CAU32BKシリーズ、MF-CAU32SVシリーズ）を発表。

Read more »

[MOM853]東北選抜MF玉城大志(仙台大3年)_流れを一変させた途中出場MFの先制弾 | ゲキサカ[大学サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][2.28 デンチャレ グループB プレーオフ選抜0-2東海選抜 ひたちなか市総合運動公園] 流れが一変した。スコアレスの展開で先に動きをみせたのは東北選抜。後半12分、MF...

Read more »

夏アニメ『ライアー・ライアー』OP＆ED主題歌情報 解禁 | アニメイトタイムズ【アニメイトタイムズ】KADOKAWA のライトノベルレーベル「MF ⽂庫 J」より大人気刊行中の、絶対に負けられない学園頭脳ゲーム＆ラブコメ ライトノベル『ライアー・ライアー』。このたび、2023年7月から放送開始となるTVアニメのオープニング＆エンディング主題歌が解禁となりました。オー...

Read more »

エレコム、スライド操作でUSB Type-A/Cを切り替えできるUSBメモリを発売エレコム株式会社は、USB Type-AとUSB Type-Cを切り替えて使用できるUSBメモリを発売する。ラインアップと直販サイトでの販売価格は、32GBの「MF-WSAU3032G」が3278円、64GBの「MF-WSAU3064G」が4708円、128GBの「MF-WSAU3128G」が6908円、256GBの「MF-WSAU3256G」が9878円。本体カラーはブラック・ホワイト・ブルー（64/128GBのみ）。8月上旬の出荷予定。

Read more »