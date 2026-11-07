ワーナー・スタジオ東京 12月にキャンドルナイトと魔法の冬のメニューを解禁

ワーナー・ブラザース・スタジオツアー東京で12月限定の「キャンドルナイト」を開催。大広間でホグワーツの冬を満喫できる特別ツアーと、限定デザートや飲食メニューの詳細を解説。

東京・豊島園に所在する「 ワーナー・ブラザース ・ スタジオツアー 東京 － メイキング・オブ・ ハリー・ポッター 」が、12月に期間限定の特別イベントを展開することを発表した。この企画は、冬のシーズンに合わせた「マジカルウィンター」の一環として開催され、ファンから長年要望のあった「ホグワーツの大広間でゆっくり過ごしたい」というリクエストに応える形となっている。

特に注目を集めているのが、「ナイトツアー ～キャンドルナイト～」の開催である。映画『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』において、生徒たちが大広間で一夜を過ごす描写があるが、その雰囲気を再現した空間が用意される。参加者は自前のレジャーシートやクッション、寝袋などを持ち込み、キャンドルの柔らかな光に包まれた床に座ったり、寝転んだりしてくつろぐことが可能だ。この企画は公式のファンフィードバックを通じて企画され、参加者には限定のギフトも配布される予定である。

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開催スケジュールは詳細に定められており、12月7日から9日、14日、15日、および24日と25日の合計7日間で行われる。時間割については、7日から15日までの開催日には午後4時30分から午後8時までの枠が設定され、年末の24日と25日には午後5時30分から午後9時までの長い滞在時間が確保されている。参加料金は1人あたり6500円（税込）で、チケット販売はすでに11月5日から開始されている。

夜間の滞在ツアーに加え、「マジカルウィンター」全体では施設の雰囲気が完全に冬季仕様に更新される。ホグワーツ城は白銀の雪景色に包まれ、特に「禁じられた森」のセットエリアでは、これまで実施されてきたことがない初の雪化粧が施される。この視覚的な変化により、映画世界の冬の厳しさと美しさをより忠実に体感できる環境が整えられた。

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飲食面でも、季節感あふれる限定メニューが多数登場している。フードホールでは、雪の森に守護霊（パトローナス）が現れる幻想的な光景をイメージした「パトローナスのパンケーキ」が提供される。価格は1500円（税込）で、ホワイトチョコレートクリームに青いレモングレーズをかけ、牡鹿の形をしたチョコレートをトッピングした一品である。また、クリスマスリースを模した「ホリデーチキンフィースト」（2500円）や、フロッグカフェの「クリスマスツリータルト」（750円）なども用意される。

バックロットカフェでは、スタンドをトランク型に変更した「マジカルウィンター アフタヌーンティー」（7500円）が新登場する。トランクを開けると、クリスマスツリーのタルトや浮遊するキャンドルを模したケーキ、ハリーとロンのセーターをイメージしたクッキーなどが並ぶ。また、1万6500円（税込）からの「マジカルウィンター ハイティーパッケージ」では、ローストビーフをメインにパンとドリンクがフリーフローで提供され、アフタヌーンティーまたはハイティー利用者には「グリフィンドール談話室のパフェ」（1600円）の追加注文も可能だ。バタービールバーではノンアルコールの「ホリデーホットワイン」（750円）も販売される。