ワーナーミュージック・グループ、PSYCHIC FEVERとグローバルレーベル契約締結

ワーナーミュージック・グループは、LDH JAPANに所属するダンスボーカルグループ PSYCHIC FEVER とグローバルレーベル契約を締結したことを発表しました。 PSYCHIC FEVERは、ワーナーミュージック・グループ内の音楽レーベル 10K Projects と、株式会社ワーナーミュージック・ジャパンのサポートのもと、グローバル展開を加速させていく予定です。

世界的な音楽企業である ワーナーミュージック・グループ は、本日、株式会社 LDH JAPAN (本社 東京都目黒区、代表取締役会長兼社長CEO兼CCO 五十嵐広行)に所属するダンスボーカルグループ PSYCHIC FEVER とグローバルレーベル契約を締結したことを発表いたします。 PSYCHIC FEVER は、 ワーナーミュージック・グループ 内の音楽レーベル 10K Projects (本社 米国カリフォルニア州ロサンゼルス、Co-President Molly Mclachlan、Co-President Nico Ziangas) 、ならびに株式会社ワーナーミュージック・ジャパン(本社 東京都港区、代表取締役社長兼CEO 岡田武士)のサポートにより、これまでの グローバル展開 をさらに加速させてまいります。 本契約によりワーナー・ミュージック・グループは、その広範なネットワークや最先端のデジタルマーケティング、他の所属アーティストとの国境を越えたコラボレーション機会などを活用して、PSYCHIC

FEVERの多様なメンバーが織り成す、独自のスタイルを持った日本発の音楽の魅力を広く世界のオーディエンスに紹介してまいります。 現在米国6都市をめぐるU.S.ツアーを開催中のPSYCHIC FEVER のメンバーは、契約を記念して、現地時間 2月13日にワーナーミュージック・グループのロサンゼルスオフィスを訪れ、オフィス内で特別なショーケースライブを実施し、代表曲である「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」、1月にリリースした新曲の「Paradaise」と「What’s Happenin’」などを披露しました。 PSYCHIC FEVERは2022年7月のデビュー以来、アーティスティックな進化を続けながら、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、ベトナムなどのアジアを中心に、スペイン、イギリス、アメリカなど欧米へも活動の幅を広げ、国際的な認知度を着実に高めてきました。ストリーミングヒットやSNSでの発信、ダイナミックなライブパフォーマンスなどを通じて、世界中にファンを拡大しています。PSYCHIC FEVERは、ワーナーミュージック・グループとの契約後初となる楽曲リリースを今年6月に計画しています。「PSYCHIC FEVERのパフォーマンスには本当に圧倒されました。彼らはアジアで急成長しており、10Kのチームとして、彼らをアメリカや世界中のより広いオーディエンスに繋げる役割を果たせることを楽しみにしています」「PSYCHIC FEVERの世界を舞台にした新たな挑戦のパートナーとして、ワーナーミュージックを選んでいただけたことを大変嬉しく思います。独自の進化を遂げてきた日本の音楽カルチャーに世界から大きな注目が集まる中、我々は引き続き日本のアーティストの音楽を世界のオーディエンスに届けることに注力してまいります」「PSYCHIC FEVERは、12年前に開催されたオーディション『GLOBAL JAPAN CHALLENGE』に参加したメンバーや、小さい頃から夢に向かって頑張っているメンバーで結成され、世界で活躍することを目標に日々鍛錬を積んできました。これまで東南アジアを中心に約2年半、グローバルマーケットで活動し、LDHの海外戦略の一端を担い、裾野を広げてまいりました。そしてこの度、これまでの活動を評価いただき、世界的なエンタテインメント企業であるワーナーミュージックグループとのグローバル契約を締結いたしました。ワーナーミュージックグループのグローバルサポートにより、世界の音楽シーンへの新たな挑戦と、さらなる飛躍が現実的なものとなり、とてもワクワクしています。PSYCHIC FEVERがLDHを代表して世界を切り拓いていってくれると期待していますので、今後の活動をぜひ応援していただけたらと思います」PSYCHIC FEVERは、LDH JAPANに所属する世界に類を見ない日本のアーティスト集団“EXILE TRIBE”から7番目のグループとして2022年7月にデビューしたKOKORO, WEESA, TSURUGI, RYOGA, REN, JIMMY, RYUSHINの7人組ボーイズグループ。 7人それぞれ独自のルーツによる一人ひとりの独自の個性が魅力となりダンス、ヴォーカル、ラップ、ビートボックスからなるパフォーマンスによる化学反応が熱狂を生み出すことからPSYCHIC FEVERと名付けられた。(ファンネームはForEVER) グローバルでの活躍を目指し2022年のデビュー時から6ヶ月間タイを拠点に活動し、日本、タイ、インドネシア、ベトナム、シンガポール、マレーシアなど各国でアジア最大級のミュージックフェスに出演し、2024年にはフランス、スペイン、イギリス、アメリカとアジアから欧米に活動を広げている。2025年2月から初のアメリカ6都市でのツアーを開催中. 'IGNITE OUR DREAMS”をパーパスとして掲げるPSYCHIC FEVERは、そのパフォーマンスで夢に向かう勇気と力を与え、夢を叶えたいという想いに火をつける存在となるために活動している。2025年は、U.S. TOURを皮切りにアジアから世界へと、PSYCHIC FEVERの挑戦はさらに加速していく





